劉鶴視訊美財長 可望經貿重啟？會後聲明仍有落差

美國財長葉倫與中國國務院副總理劉鶴（圖）舉行視訊會議。（新華社）

繼上周與美貿易代表戴琪通話後，中國 國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴6月1日再度與美國 財政部長葉倫 進行視訊會議對話。根據美國財政部會後發表的聲明，葉倫在對話中提及美國拜登政府支持持續且強健的經濟復甦計畫，同時坦率處理關切的問題。中方的會後聲明也指出，「雙方認為中美經濟關係十分重要」。

美國財政部表示，拜登政府支持繼續強勁經濟復甦的計畫和在符合美國利益的領域合作的重要性，葉倫期待與劉鶴接下來的討論。這是繼美國貿易代表戴琪上月26日與劉鶴視訊對話後，美中財政高層官員再次進行對話。

美國財政部形容，這是一場「初步（introductory）的視訊會議」，「財長葉倫表示，她期盼與劉鶴副總理的未來討論」。中國表示，劉鶴「願意持續溝通」。

美國財長葉倫（圖）與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議。（美聯社）

中國商務部官網昨也發布新聞稿表示，劉鶴2日上午與葉倫視訊通話，「雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本著平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通」。

香港文匯報表示，中美兩次會談有一個明顯的改變，在劉鶴與戴琪的通話中，雙方認為「發展雙邊貿易非常重要」；在劉鶴與葉倫的通話中，涵蓋範圍更加廣泛，「雙方認為中美經濟關係十分重要」。不僅如此，這次通話更透露出會晤的具體內容，「宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作」。

不過，美國之音分析，中美雙方在會後聲明依然有不同調的地方，中國官方通訊社新華社的報導沒有提到會談涉及美方關切的議題，美國財政部的新聞稿也沒有提到劉鶴是中美全面經濟對話中方牽頭人。上周戴琪與劉鶴通話後，美方在會後的新聞稿中也沒有提到劉鶴是中美全面經濟對話中方牽頭人。

中國知名微信公眾號「陶然筆記」指出，劉鶴一周內先後與美方兩位主談者通話，意味著雙方完成了對之前中美經貿關係的延續接洽，顯示在美國總統拜登就任五個月後，中美經貿交流可望重啟。另一個微信公眾號「甜甜餘味」也表示，「這樣兩次緊挨著的對話，普遍被視為具有重啟中美經貿談判的意義」。這兩篇評論也獲得環球網等中國官媒轉發。

「陶然筆記」指出，中美經貿高層兩次通話各有側重。在與戴琪的通話中，雙方認為「發展雙邊貿易非常重要」。與葉倫的通話涵蓋範圍更加廣泛。「甜甜餘味」表示，從當前乃至今後一段時間來看，中美關係顯然仍不會風平浪靜，「經貿關係愈發顯得是難得的穩定因素」。