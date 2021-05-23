中歐投資協定遭凍結 梅克爾：願為協定每個字擔保

中歐投資 協定的批准遭歐洲議會凍結，德國總理梅克爾 做出表態，稱「願意繼續為中歐投資協定每一個字擔保」。梅克爾還呼籲，歐洲要保持與中國 對話。

多維新聞網引述德國「南德意志報」報導，梅克爾20日表示，她可以繼續為自2013年起就開始談判的中歐投資協定的「每個字」擔保。

梅克爾指出，如果中歐投資協定能夠生效，歐洲公司在中國的市場准入將得到改善，氣候保護和勞工標準也將得到解決。

但梅克爾同時也承認，「北京的制裁」使歐洲議會批准該協定更加困難。

據「慕尼黑水星報」報導，梅克爾還談及歐盟與中國的關係仍然緊張，人權之類的問題必須「始終進行協商」，歐盟與中方在某些問題上也存在「非常不同的意見」。

梅克爾說：「這是我們一直在談論的問題，但中國是世界上重要的國家。如果不進行對話，是行不通的。情況是『複雜的』，但出於國際外交的原因，即使在這樣的時期，也必須彼此展開對話。」

梅克爾還說，德國與中國在經濟上有著極其緊密的聯繫，歐盟和七國集團（G7）還將就對中國的共同立場進行討論。

歐洲議會20日通過有關凍結批准中歐投資協定的動議，並聲稱將中國撤銷對歐方制裁作為批准有關協定的前提。

英國金融時報稱，這一跡象表明歐盟與北京方面的緊張關係日益加劇。

針對歐洲議會通過有關凍結批准中歐投資協定的動議，中國外交部發言人趙立堅在21日的例行記者會上回應稱，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行，少一些情緒宣洩，多一些理性思考，做出符合自身利益的正確決定。