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國際記者聯盟報告：中藉「疫苗外交」大外宣 捆綁一帶一路

中國新聞組／北京13日電
國際記者聯盟報告稱，中國把對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」投資項目。圖為泰國曼谷民眾接種中國科興新冠疫苗。(新華社)
國際記者聯盟報告稱，中國把對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」投資項目。圖為泰國曼谷民眾接種中國科興新冠疫苗。(新華社)

國際記者聯盟（IFJ）12日發表一份報告指稱，中國建立一套國際媒體宣傳體系，把這些對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」倡議的投資項目，以確保受惠國在聯合國會議等場合支持中國；中國外交部官員回應稱，報告內容是「美國一直以來的做法」，中國只是回應美國等「赤裸裸的輿論或者話語霸權」。

BBC報導指出，IFJ委託3位澳洲媒體學者對50個國家和地區的新聞工作者作調查，了解在新冠疫情爆發之後，中國的全球媒體推廣覆蓋廣度，其證言顯示中國花大氣力建立一整套國際媒體基礎布局，並在全球抗擊疫情期間投入使用。

IFJ的報告指出，中國持續對外輸出文化產品，配合散播虛假信息等硬實力工具來影響世界輿論格局。

該報告作者為澳洲墨爾本大學影音新聞學高級講師、英國奧威爾基金會研究員（Orwell Fellow）林慕蓮。林慕蓮在12日舉行的網上發布會中說：「我們看到的似乎是一個平衡策略…一個量身訂造的策略。」

她舉例說，中國中央廣播電視總台中國環球電視網（CGTN）將一段義大利民眾為當地抗疫醫護人員鼓掌的片段描述成「給中國抗疫人員鼓掌」，並在社交平台上發表，然後一群中國外交官便把這視頻迅速轉發。她形容這些是「戰狼外交官」。

此外，根據這份報告所做調查結果發現，56%受調查國家和地區反映其對華報導自疫情爆發以來轉趨正面，只有24%轉趨負面，餘下20%沒有改變。

報告指出，在疫情爆發之後，當出現對中國不利的疫情消息，就發放對中方有利的扭曲信息來抗衡。一位義大利記者形容，情況已到達「假新聞大流行」的程度。

報告認為，中國通過密集提供疫苗和醫護人員防護裝備等外交動作，盡可能確保一切對中國，包括有關新冠病毒起源的論述都是正面的。

中國外交部發言人華春瑩早前曾對此回應：「世界本來就是豐富和多元的，在媒體領域，不應只有CNN和BBC，各國都應該有自己的聲音。」發言人趙立堅透過微信對紐約時報記者說，IFJ報告所指出的作為「是美國一直以來的做法」。

林慕蓮對此回應表示：「所有記者都會同意多元聲音，中國有別於其他國家之處是，它堅持只能講一種故事，試圖禁絶其他聲音。我們看到約18名駐華記者遭到驅逐，以及強行阻止記者報導背離主線敘述的故事。」

國際記者聯盟報告稱，中國把對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」投資項目。...
國際記者聯盟報告稱，中國把對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」投資項目。圖為醫護人員在泰國曼谷為民眾接種中國科興新冠疫苗。(新華社)

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