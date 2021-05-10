瑞典環保少女童貝里批中國污染 官媒懟：多讀書

瑞典環保少女童貝里。(路透)

瑞典 環保少女童貝里（Greta Thunberg）前日5月7日點名批評中國 污染環境，她指中國雖然仍被世界貿易組織列為「發展中國家」，但認為這並非破壞環境的藉口，強調「除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機」。不過，中國官媒隨即以「四連擊」反駁，指童貝里應該多讀點書，又稱中國的人口是經濟合作暨發展組織（經合組織，OECD）成員國的2倍，但人均排放量卻低得多。

據法廣引述港媒報導稱，環保少女童貝里批中國污染環境，「中國日報」駐歐盟分社社長記者稱：返去讀多啲書先。消息說，瑞典「環保少女」童貝里點名批評中國污染環境，有關言論隨即遭中國官媒記者陳衛華反駁。

據法廣引述港媒報導稱，童貝里當日引述CNN一篇關於中國2019年溫室氣體排放量，超過所有發達國家總和的報導，批評「中國仍被世界貿易組織列為『發展中國家』，但這顯然並非破壞未來和現在生活環境的藉口，除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機。」

報導指出，「中國日報」駐歐盟分社社長陳衛華8日「四連擊」反駁，批評「你（童貝里）的公關隊伍應該教導你更多。第一，中國的人口是OECD的2倍，因此人均排放量要低得多；第二，OECD將大量污染行業轉移至中國或其他發展中國家，所以不要假裝你是無辜的；第三，迄今為止，OECD是歷史上最大的溫室氣體排放國。」

陳衛華又批童貝里說，「竟然為這些在兩個世紀以來的排放量最大的發達國家辯護，『破壞未來和現在生活環境』？你是否知道發展中國家有很多人甚至沒有電力，每天的生活費不足1美元，你想這種生活方式繼續下去嗎？」

報導說，陳衛華曾多次在Twitter上與西方政客「開火」。去年11月，德國外長馬斯（Heiko Maas）發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選 ，他竟回應「他X的馬斯」(The fxxking Maas），引起馬斯極度不滿。