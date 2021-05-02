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用中國火箭對比印度火化… 中央政法委「點火」惹眾怒

中國新聞組／北京2日電
中央政法委微博「中國長安網」1日發布拼貼圖片，將中國火箭升空及印度燃屍相片拼在一起，配文「中國點火VS印度點火」。（取材自微博）
中央政法委微博「中國長安網」1日發布拼貼圖片，將中國火箭升空及印度燃屍相片拼在一起，配文「中國點火VS印度點火」。（取材自微博）

印度新冠疫情嚴重，中央政法委新聞網站官方微博「@中國長安網」1日發布微博寫道：「中國點火VS印度點火#印度單日新增確診40萬例#」，並配上一張合成圖片，左則是中國發射火箭現場圖，右則是印度火化染疫死亡的遺體的照片。該微博引起印度駐華使館的抗議，中國網友也炮轟，有關貼文已被刪。

自由亞洲電台報導，該微博圖文含意相當明顯，就是抬中踩印，暗指中國疫情受控，已有餘力參與太空競賽，點的火是用來發射火箭，而印度卻因抗疫不力，致大批民眾染疫死亡，點的火是用來燒屍。

據報導，對此，網友紛紛熱議，「一個國家，有必要像這樣圖口舌之快嗎？別讓其他國家笑話咱，OK？長安哥！」、「幸災不仁，怒鄰不義」、「比起前幾任虛情假意的吹噓大國擔當，這屆領導班子選擇徹底放飛自我」、「毫無人性，非常欠揍」。

另據中央社報導，中國國家主席習近平日前向印度總理莫迪致電慰問，印度外交部長蘇杰生隨後接了中國外長王毅的電話。王毅向蘇杰生表示，中方十分關切印度新一輪疫情，願向印方提供力所能及的支持和幫助。

據報導，蘇杰生則感謝中方展現善意和團結，為印方「採購抗疫物資」提供了大力支持，印方願與中方進一步加強抗疫合作。

印度 中國 微博

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