我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

中國太空站「第1塊積木」就位 天和核心艙發射升空

中國新聞組／北京30日電
4月29日11時23分，中國空間站天和核心艙在文昌航天發射場發射升空，準確進入預定軌道。(新華社)
4月29日11時23分，中國空間站天和核心艙在文昌航天發射場發射升空，準確進入預定軌道。(新華社)

名為「天和」的中國「天宮」空間站（太空站）核心艙4月29日在海南順利升空，進入預定軌道，外界將此視為北京雄心勃勃太空計畫的「第一塊積木」正式就位。

BBC中文網報導，「天和」在文昌航天發射場由長征五號B火箭運載升空，是中國新空間站的一個核心部分，擁有可供三名宇航員生活起居的艙室。

天宮空間站是中國自主建設的常駐大型太空站，官方媒體稱它將是「國家級太空實驗室和太空母港」，並希望它能夠在2022年投入運作。

按照北京計畫，在明年「天宮號」空間站投入運作之前，將會至少再發射十個類似的空間站模塊，而總重量達到66噸的空間站將會在離地球340至450公里的太空軌道運行。

據報導，目前，人類在太空中唯一的空間站是國際空間站（International Space Station），但是中國沒有參與其運作。

中國的太空探索起步較美國和蘇聯為晚，在2003年完成第一次載人航天任務，是世界上第三個成功將人類送上太空的國家。

報導指出，在太空探索計畫上的強國競爭與過去的美蘇「太空冷戰」有相似之處。太空探索潛在的軍事用途亦促使大國投入更多的資金在太空計畫上。

中國空間站項目開始於十年前，至目前為止，中國已將兩個實驗室送入過太空軌道。2011年發射的「天宮一號」和2016年發射的「天宮二號」均是試驗性質的空間站，只能允許太空人在其中短時間逗留。而「天和」則是未來長久性空間站的核心艙。

中國媒體稱，天和核心艙是中國空間站的第一個艙段，明年將會再發射「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙兩個艙段；此外還將有四次貨運飛船和四次載人飛船發射。空間站計畫於2022年完成在軌建造，具備實驗能力，轉入應用與發展階段。

報導表示，目前的國際空間站是俄羅斯、美國、加拿大、歐洲和日本合作的產物，中國沒有被允許參與其運作。國際空間站將於2024年退役，因此天宮有可能在不久的將來成為近地軌道上唯一的太空站。

中國的太空探索計畫是中國國家主席習近平提出的「中國夢」執政思想的一部分。新華社周四引述習近平指，中國空間站和實驗室是「建設科技強國、航天強國的重要引領性工程」。

太空 中國 美國

上一則

揭秘天和核心艙：提取尿液水分 循環利用水資源

下一則

浙男想當贅婿照顧癱瘓大舅哥8年 「白富美」竟不存在

延伸閱讀

20年變化大…太空旅行趨常態 票價不再貴到2000萬

20年變化大…太空旅行趨常態 票價不再貴到2000萬
天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年將發射11次

天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年將發射11次
航太發展跨步 中國太空站「天和」核心艙成功發射升空

航太發展跨步 中國太空站「天和」核心艙成功發射升空
20年前首位素人「太空觀光」…未來旅費更低、人數更多

20年前首位素人「太空觀光」…未來旅費更低、人數更多

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
中國願幫忙抗疫，印媒卻說「印度不從中國進口氧氣」，網友炸鍋。(取材自微信)

中國願援助氧氣抗疫 印度媒體：全世界都沒有了也不要

2021-04-25 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略