中國太空站「第1塊積木」就位 天和核心艙發射升空

4月29日11時23分，中國空間站天和核心艙在文昌航天發射場發射升空，準確進入預定軌道。(新華社)

名為「天和」的中國 「天宮」空間站（太空 站）核心艙4月29日在海南順利升空，進入預定軌道，外界將此視為北京雄心勃勃太空計畫的「第一塊積木」正式就位。

BBC中文網報導，「天和」在文昌航天發射場由長征五號B火箭運載升空，是中國新空間站的一個核心部分，擁有可供三名宇航員生活起居的艙室。

天宮空間站是中國自主建設的常駐大型太空站，官方媒體稱它將是「國家級太空實驗室和太空母港」，並希望它能夠在2022年投入運作。

按照北京計畫，在明年「天宮號」空間站投入運作之前，將會至少再發射十個類似的空間站模塊，而總重量達到66噸的空間站將會在離地球340至450公里的太空軌道運行。

據報導，目前，人類在太空中唯一的空間站是國際空間站（International Space Station），但是中國沒有參與其運作。

中國的太空探索起步較美國 和蘇聯為晚，在2003年完成第一次載人航天任務，是世界上第三個成功將人類送上太空的國家。

報導指出，在太空探索計畫上的強國競爭與過去的美蘇「太空冷戰」有相似之處。太空探索潛在的軍事用途亦促使大國投入更多的資金在太空計畫上。

中國空間站項目開始於十年前，至目前為止，中國已將兩個實驗室送入過太空軌道。2011年發射的「天宮一號」和2016年發射的「天宮二號」均是試驗性質的空間站，只能允許太空人在其中短時間逗留。而「天和」則是未來長久性空間站的核心艙。

中國媒體稱，天和核心艙是中國空間站的第一個艙段，明年將會再發射「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙兩個艙段；此外還將有四次貨運飛船和四次載人飛船發射。空間站計畫於2022年完成在軌建造，具備實驗能力，轉入應用與發展階段。

報導表示，目前的國際空間站是俄羅斯、美國、加拿大、歐洲和日本合作的產物，中國沒有被允許參與其運作。國際空間站將於2024年退役，因此天宮有可能在不久的將來成為近地軌道上唯一的太空站。

中國的太空探索計畫是中國國家主席習近平提出的「中國夢」執政思想的一部分。新華社周四引述習近平指，中國空間站和實驗室是「建設科技強國、航天強國的重要引領性工程」。