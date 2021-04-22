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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

接種美製疫苗者 中國放寬入境限制

記者羅印冲／綜合報導
中國國產科興疫苗。（中新社資料照片）
中國國產科興疫苗。（中新社資料照片）

中國駐美大使館放寬境外人士申請健康碼的措施，稱在美國接種BioNTech/輝瑞（德國生物新技術公司與美國輝瑞合研）、美國莫德納（Moderna）和美國嬌生（Johnson & Johnson）出品新型冠狀病毒肺炎疫苗的人，也可申請健康碼。

據香港01報導，中國迄今只讓接種過中國疫苗的人便於入境。

大使館公告要求，除提供疫苗接種證明外，要一併提交核酸檢測陰性及抗體檢測陽性的證明，才可申請健康碼。

按照中國駐美大使館之前的規定，接種滅活疫苗後核酸檢測陰性、IgM抗體檢測陽性，可正常申請健康碼，連同「雙檢測」證明及疫苗接種證明一併通過「健康碼」小應用程式或網頁上傳供審核。

中國駐美大使館網站16日公布「關於接種新冠疫苗後乘機赴華人員檢測要求的說明」，接種BioNTech/輝瑞、莫德納、嬌生這些非滅活疫苗的人，如擬赴中，則需在完成規定接種次數後才安排赴中國行程。

目前中國尚未批准由非中國藥商開發的疫苗用於國內使用。不過華爾街日報日前稱，中國計畫在7月之前批准使用美國輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗。

中國 疫苗 檢測

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