林毅夫預測中國發展趨勢 稱中美關係可能在2050年緩和

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（取材自中新網）

北京 大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受中新社專訪，他表示，與西方國家「弱肉強食」發展方式不同，中國 的崛起一直是通過和平實現的。對於所謂的「中國威脅論」，他指出，中國的崛起反而有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境；中美關係或在2050年出現緩和。

據中新社報導，林毅夫指出，中國的發展證明，現代化的道路不是只有發達國家走過的那一條。一個國家的崛起，也不是只有通過發達國家的那種弱肉強食的方式才能實現，而是有可能在和平、互利、共贏的狀況之下獲得另外一個發展道路選擇。

2018年，中國作出世界處於百年未有之大變局的判斷，這個變化為何出現？林毅夫指出，有相當大的程度是因為中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起。其中變化最顯著的是中國，按照購買力平價計算，中國2014年超過美國 成為世界最大經濟體。

林毅夫表示，美國感到自己主導世界越來越力不從心了，所以在歐巴馬時期，美國提出重返亞太；川普上台以後，又對中國發起貿易戰、科技戰等。

如何解決這一問題？林毅夫指出，首先，發展是關鍵。中國需要做好自己的事，繼續發展，同時繼續給其他國家提供發展機會。他認為，到2050年，中國實現第二個百年目標，當時中國的人均GDP如果能達到美國的一半，中國的經濟總量達到美國的兩倍，世界可能會進入一個新的穩定的格局。

林毅夫解釋，如果2050年中國人均GDP達到美國一半，那時北京、天津、上海加上東部沿海五省山東、江蘇、浙江、福建、廣東，這些地區會跟當時美國的人口和人均GDP處於同一個水平，中國產業技術水平也跟美國接近。但中國還有中西部10億人口，這部分地區仍有快速發展潛力。到那時，中國經濟規模是美國的兩倍，中美就能夠有和平和共同發展的基礎。