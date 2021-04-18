我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

環時狂罵美日聲明 嗆日若捲入「台灣問題」將引火燒身

中國新聞組／北京18日電
美日聯合聲明52年來首次提到台海議題，引發中國不滿。圖為美國總統拜登（右）與日本首相菅義偉（左）。（路透）
美日聯合聲明52年來首次提到台海議題，引發中國不滿。圖為美國總統拜登（右）與日本首相菅義偉（左）。（路透）

美日聯合聲明52年來首次提台，環球時報社評大酸，聲明大談美日同盟關係，共同應對中國成了該聲明的主基調。環時指，美日近乎煽情的描述虛偽至極，這份聯合聲明強化了美國極端對華政策對日本外交的強制主導權，日本則積極並小心地加以逢迎，並奉勸日本「離台灣問題遠一點」，否則將「引火燒身」。

環時社評茅頭尤指日本，稱美國和日本就是二戰戰勝國和戰敗國之間前者主導後者的關係，在外交上有強烈的主僕性質。美國至今保持著對日本的軍事佔領，日本外交只能算是半主權，不太可能頂撞美國。而日本也是最想遏制中國的亞洲國家。對中國強大的發展動能羡慕嫉妒恨，這才是美日在對華問題上的最大共同價值。

環時稱，日本受不了相對於中國重新淪為二流國家。報導稱美日同盟有可能演變成給亞太和平帶來致命破壞的軸心，就像當年的德義日軸心一樣。日本在逐漸將自己變成美國這一邪惡政策的首要亞洲幫兇。

評論最後還奉勸日本：離台灣問題遠一點。文指，別的可以是耍耍外交手腕，玩點縱橫捭闔，但它如果捲入台灣問題，終將引火焚身。它捲入的程度有多深，它將付出的代價就將有多大。

針對美國國務卿布林肯周五發表聲明，譴責香港法庭對黎智英、李柱銘等人的判刑，表明「美國將繼續與香港人站在一起」 環時也批評，指實際上是美國一直並將繼續與「香港的敵人」站在一起，對香港法治和司法獨立進行粗暴干涉。

社評也指布林肯這的表態，完全脫離事實，明目張膽地違反國際法及不干預別國內政的基本原則，反映出其對真正法律精神的藐視。它代表了美西方在香港問題上徹頭徹尾的虛偽和雙重標準。指若無美西方政治操縱，香港根本就不會亂起來。顯然，不在香港製造出「一道美麗的風景線」，美西方不會善罷甘休。

日本 美國 香港

上一則

傳逼退馬雲換整改告終？螞蟻集團澄清：沒討論過

下一則

五一假期還沒到 酒店漲價200% 租車、導遊全緊缺

延伸閱讀

美新駐中大使進入最後審查階段 他曾主張聯日歐制中

美新駐中大使進入最後審查階段 他曾主張聯日歐制中
傳將任AIT首位女處長 孫曉雅：對台交往準則跨大步

傳將任AIT首位女處長 孫曉雅：對台交往準則跨大步
港民主派遭重判 布林肯：政治動機 美英加議員聲援被告

港民主派遭重判 布林肯：政治動機 美英加議員聲援被告
「口譯哥」趙怡翔將請辭駐美政治組長 擬返台選市議員

「口譯哥」趙怡翔將請辭駐美政治組長 擬返台選市議員

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
相片中的新娘頸部戴上近90支龍鳳鐲，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎。（取材自微博）

90支龍鳳鐲掛脖笑嘻嘻 網驚：貴氣新娘「硬頸」

2021-04-11 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿