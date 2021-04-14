欠中43.3億歐元 巴爾幹半島這國想讓歐盟幫忙還錢 被拒

黑山前總理視察項目施工。（取材自觀察者網）

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Crna Gora，又譯黑山）數年前向中國貸款 10億歐元建設高速公路。面對償債難題，新上任的政府聲稱歐盟 應該幫助還款，以遏制中國影響力。但歐盟執委會12日表示，「不會為第三方償還貸款」，但可以資助其後續的高速公路項目。

觀察者網引述路透報導，中國2014年向蒙特內哥羅提供了10億歐元貸款，用於建設連接亞得里亞海沿岸巴爾港和塞爾維亞的高速公路一期工程，首批還款時間為今年7月。

中國路橋集團資料顯示，該項目全長約180公里，是蒙特內哥羅的第一條高速公路，也是該國通往歐洲內陸的重要通道。

如今，僅有62.2萬人口的蒙特內哥羅開始面臨償債難。去年債務達到43.3億歐元，相當於該國GDP的103%；受新冠疫情的影響，該國主要收入來源——旅遊業遭到重創，嚴重削弱了債務償還能力。

報導指出，蒙特內哥羅副總理阿巴索維奇（Dritan Abazović）3月在歐洲議會外交事務委員會發表演講時，公開請求歐盟成員國幫助他們償還債務，並聲稱，這將「有助於遏制中國在該國的影響力」，以保護該國不再依賴中國。

對此，歐盟執委會一名發言人表示，每個國家都可以自由地做出自己的投資決定，但「歐盟不會償還第三方的貸款」。目前，蒙特內哥羅正尋求加入歐盟，但還未成功。