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孟晚舟引渡案 港高院准查閱滙豐部分文件

中國新聞組／香港13日電
華為副董事長、首席財務官孟晚舟要求香港上海滙豐銀行披露文件案，香港高等法院12日頒令，孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，但部分內容將被遮蓋。圖為孟晚舟3月31日在加拿大溫哥華出庭。（美聯社）
華為副董事長、首席財務官孟晚舟要求香港上海滙豐銀行披露文件案，香港高等法院12日頒令，孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，但部分內容將被遮蓋。圖為孟晚舟3月31日在加拿大溫哥華出庭。（美聯社）

香港大公報報導，華為副董事長、首席財務官孟晚舟要求香港上海滙豐銀行披露文件案，12日在香港高等法院再度審訊。在滙豐集團、華為及孟晚舟已達成協議情況下，法官頒令，孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，但部分內容將被遮蓋，相關文件將用於原告在加拿大處理美國提出的引渡聆訊申請。

據報導，今年初，孟晚舟曾透過律師向倫敦法院提出同類的披露申請，但被拒絕。該次申請意在證明，美方指控孟晚舟「隱瞞」華為與香港星通科技關聯，誤導滙豐銀行繼續向華為提供服務的情況不屬實，從而阻止孟晚舟被從加拿大引渡到美國。

報導指出，今年2月，身處加拿大的孟晚舟越洋入稟香港高等法院，要求法庭下令滙豐銀行披露多份有關華為與星通（Skycom）及其母公司內部文件。孟晚舟一方要求法庭向滙豐頒令披露有關涉及華為、星通科技等內部文件紀錄，並批准孟晚舟一方可於孟現時面對的引渡協議程序中，採用該些資料。

上月12日下午，香港高院以非公開形式處理相關「訴訟前的文件透露」。案件4月12日在高等法院再度審訊，與訟雙方達成和解協議，法官先同意加入華為作為第二原告，再下令滙豐在遮蓋部分內容下，向孟晚舟提供要求文件予其參閱。

據報導，滙豐發言人回應指，滙豐和華為及孟晚舟已達成協議。

孟晚舟於2018年12月1日在加拿大溫哥華被捕。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟請求。美國之音引述日經亞洲新聞指出，加拿大對孟晚舟引渡案舉行的聆訊將持續到5月，但上訴可能會拖延這一進度。

孟晚舟 華為 香港

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