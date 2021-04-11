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中國遼寧號 與美國馬斯廷艦曾「近距離並排航行」

中國新聞組／北京11日電
美國海軍官方發布的一張照片，航母遼寧艦和美國馬斯廷艦近距離接觸。（取材自NAVY網站）
美國海軍官方發布的一張照片，航母遼寧艦和美國馬斯廷艦近距離接觸。（取材自NAVY網站）

美國海軍官網發布的一張照片顯示，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦4日在菲律賓海監視中國「遼寧號」航母動態時，兩艦曾「近距離並排航行」，這是中美各自展示戰力互別苗頭之際，兩艦首度「碰面」。另有報導稱，中國另一艘航母山東艦預計很快駛入公海，中方可能首次展示雙航母編隊，展現對美的強硬姿態。

環球時報報導，美軍在官網發布的註釋稱，這張照片是4月4日在菲律賓海拍攝，照片裡的兩名美軍軍官是「馬斯廷」號驅逐艦的指揮官羅伯特‧布里格斯中校與理查德‧斯萊中校，他們當時正在導航室裡監測水面接觸情況。

從照片看來，「馬斯廷」號與遼寧艦並排航行，兩艦距離並不算遠，甚至可以很清楚的從美軍的視角看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。報導形容這是遼寧艦與「馬斯廷」號的近距離接觸。

遼寧艦航母與055驅逐艦「南昌」艦、「054A」巡防艦及戰鬥支援艦各一艘、二艘「052D」驅逐艦「成都」、「太原」艦等，3日經日本宮古海峽進入西太平洋，引來日本關切；聯合早報稱這次遼寧艦航母編隊訓練，是中國海軍歷來規模最大的一次出航行動。另美軍「馬斯廷」號則於3日航行近中國的長江口。

香港經濟日報報導，055型驅逐艦首加入航母編隊，使遼寧艦虎添翼。有專家稱，055型驅逐艦或將成中國航母編隊的主要護航力量，並作為編隊除航母艦載機外的另一防空力量及主要攻擊手段。

中國官方公布山東艦內部畫面。 圖為飛行員準備登機。（央視截圖）
中國官方公布山東艦內部畫面。 圖為飛行員準備登機。（央視截圖）

山東艦或加入 實現雙航母編隊

多維新聞報導，官媒央視近期公開中國第二艘航母山東艦的日常訓練照，並首度曝光航母機庫、餐廳等內部畫面，意味著山東艦可能很快駛入公海進行遠海訓練。屆時，中方可能藉由首次展示雙航母編隊，以強硬姿態展現軍事力量。這對日趨升溫的地區局勢來說，是一個重大的信號。 

另日本共同社引述日本航空自衛隊消息，日本和美國8日在九州以西的東海上空實施了聯合防空戰鬥訓練，目的是「為了強化日美同盟的威懾力和應對力」。有評論認為，日美此舉意在制約中國大陸。

據日本航空自衛隊介紹，新田原基地（宮崎縣）4架F-15戰機、築城基地（福岡縣）4架F-2戰機參加了訓練。美軍則出動了海軍陸戰隊的2架F-35B隱形戰機，以及空軍的4架F-15戰機、1架E-3空中預警機、2架KC-135空中加油機。

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