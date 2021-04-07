塞爾維亞總統打中疫苗 稱中國領先美國

塞爾維亞總統武契奇接種中國疫苗。(取材自推特)

塞爾維亞總統武契奇6日在該國東部的馬伊丹佩克市（Majdanpek）魯德納格拉瓦村的衛生防疫站，接種了第一劑來自中國 醫藥集團的新冠滅活疫苗 。接種之後他再度感謝「中國兄弟」，並稱「我們必須緊跟中國的步伐。因為今天誰擁有疫苗，誰就擁有經濟實力！」

觀察者網引述當地媒體報導，武契奇的接種過程受到了塞境內外媒體的廣泛關注，包括中國媒體，塞爾維亞媒體和路透社等都到現場報導。武契奇當天接種過程很順利，他不僅表揚醫護人員手法好，還給他們獻上了鮮花。

談到接種疫苗後的感受時，武契奇開玩笑地說：「我還活著，我還能動，能接種疫苗非常棒，我沒有什麼感覺，但可能我會變得更加聰明，接下來幾天內，你們拭目以待！」

採訪中，武契奇再度維護中國疫苗，他稱塞爾維亞必須首先與中方合作，因為這與人工智能的驚人發展有關。即使中國被（美國的）陰影籠罩，中國仍然在疫苗方面處於領先地位，「我們必須緊跟中國的步伐。因為今天誰擁有疫苗，誰就擁有經濟實力！」

塞爾維亞採購的新一批中國國藥集團新冠滅活疫苗5日由塞方專機運抵首都貝爾格萊德，與此同時塞境內還分發了10萬餘劑輝瑞 疫苗。

報導指出，日前塞爾維亞境內出現了懷疑中國疫苗效力的聲音，聲稱需要打第三劑或第四劑才能「產生抗體」。

對此，武契奇回應稱他不是專家，但就他目前所見，有很多關於輝瑞或國藥疫苗的傳言。但這對他們來說不是問題，「我們會再度生產這些疫苗，如果需要再打一劑，那麼政府會盡應有的責任」。之所以選擇在魯德納格拉瓦村接種，也是為了激勵國民繼續打疫苗。