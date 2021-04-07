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中印邊界又緊張？西藏邊境發布「15禁」通告

記者賴錦宏／綜合報導
位於拉薩布達拉宮前的解放軍與五星旗。(路透)
位於拉薩布達拉宮前的解放軍與五星旗。(路透)

西藏日報微信公眾號昨發布關於西藏自治區邊境活動「十五禁」的通告，包括嚴禁擅自進入邊境管理區、邊境地帶，嚴禁未經有關主管部門批准，通過拍攝、錄音等方式獲取邊境地區相關保密信息資料等。西藏發布「十五禁」，恰恰在中印邊境糾紛後，引起外界猜測中印是否又升高邊界緊張局勢。

根據通告，「十五禁」頭一條是嚴禁未持有效邊境通行證或相關批准文件，擅自進入邊境管理區、邊境地帶、邊境特定區域、軍事禁區、軍事管理區，及設「遊客禁止通行」標識等區域。

其他條文則包括，嚴禁組織或運送、收留、藏匿無有效邊境通行證或相關批准文件人員，出入邊境管理區；嚴禁未經有關批准在邊境管理區、軍事禁區、軍事管理區從事測繪、勘探、採礦、採伐、爆破、科學考察、登山和拍攝影視。

此外，還嚴禁攜帶、載運、散播含有「危害國家安全、破壞民族團結內容」的報刊、書籍、圖片、影音製品、電子產品等違禁物品；嚴禁在邊境地區私自開展「低慢小」飛行器飛行活動，以及擅自處置不明飛行器、空飄物、漂流物或者其他可疑物品。凡違反上述規定的，依法追究當事人和其他責任人員責任。構成犯罪的，移送司法機關處理。

邊境 微信 攝影

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