中國實驗室洩新冠病毒？譚德塞促查 中國網民譴責

世界衛生組織總幹事譚德塞日前敦促對新冠病毒的爆發是否源於實驗室的洩漏進行更深入的調查。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞 日前敦促對新冠病毒的爆發是否源於一個中國 實驗室的洩漏進行更深入的調查。中國有網民對此憤怒有加，譴責「譚書記」反了。

法新社日前發表之前獲得了世衛 組織和中國專家的一份報告，該報告認定實驗室洩漏說極不可能發生，稱新冠病毒背後的病毒很可能是通過中間動物從蝙蝠傳播給人類的。

但法廣網報導，譚德塞3月30日表示，潛在的洩漏「需要進一步調查，可能還需要專家參與額外的任務」。他補充說，國際小組在訪問中國期間難以獲取原始數據，要求未來「更及時、更全面的數據共享」。

新頭殼newtalk報導，對此，中國網民紛紛在微博留言說：「什麼？濃眉大眼的譚書記也叛變？？」、「哈？譚書記要造反？」、「把譚德賽開除出黨」、「在美歐的施壓下，老譚的態度開始發生變化了，需要警惕」、「譚之前不是很硬朗的嗎？怎麼到這時候有點慫了，背後受威脅了？」、「譚總也是騎牆派，畢竟世衛組織的開支費用美帝出的多！」

另外，西方媒體紛紛說譚德塞「突然改變了對華態度」，「罕見批評中國」。中國國內也有一些人跟著說，「譚德塞背叛了中國」。對此，環球時報總編輯胡錫進2日在個人微博發文表示，這些說法是嚴重誇大的。

胡錫進表示，譚德塞顯然受到了美國和西方質疑世衛溯源報告的很大壓力，但他30日在記者會上是這麼說的，「雖然調查團隊已經得出結論，實驗室洩露是最不可能的假設，但這還需要進一步調查，可能需要更多專家，我也準備部署這些人員。」譚德塞沒有否定調查組的結論，只是說要進一步調查。他也沒有批評中國，只是說獲取原始數據遇到了困難。