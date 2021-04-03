上合組織秘書長、20多國外交官訪新疆 中：見證無強迫勞動

3月30日，上海合作組織秘書長及有關國家駐華使節和外交官一行來疆參訪代表團在新疆國際會展中心參觀「新疆的反恐和去極端化鬥爭主題展」。(取材自天山網)

中國 外交部發言人華春瑩 2日表示，3月30日至4月2日，上海合作組織秘書長諾羅夫以及20多個國家的駐華使節和外交官一行30多人在新疆 維吾爾自治區參觀訪問。

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北京日報報導，華春瑩2日主持例行記者會時表示，3月30日至4月2日，上海合作組織秘書長諾羅夫以及20多個國家的駐華使節和外交官一行30多人在新疆維吾爾自治區參觀訪問，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使陪同訪問。在這幾天的參訪過程當中，諾羅夫秘書長一行赴烏魯木齊、喀什和阿克蘇三地參訪，參觀了新疆反恐和去極端化鬥爭主題展、烏魯木齊國際大巴扎、喀什古城、艾提尕爾清真寺、柯柯牙綠化工程紀念館等。通過實地參觀考察，他們親眼看到了新疆前所未有的社會穩定、民族宗教和諧、經濟穩步發展的真實情況。

她表示，他們還參觀了幾家大型的企業，走訪了當地維吾爾家庭，感受到了新疆在持續穩定的前提下，實現經濟發展，大大提高人民生活水平和保障人權的突出成就，都表示願意推動本國同中國新疆的合作，特別是在反恐去極端化和經貿領域開展合作。

她說，諾羅夫秘書長和多國使節外交官都暢談了他們在新疆的所見所聞所感，紛紛表示眼見為實。他們在新疆的親眼所見證明了新疆根本不存在個別國家指責的所謂侵犯人權、宗教歧視和強迫勞動的情況，宗教滅絕的指責更是無稽之談。

「正如我剛才介紹的，這次代表團在新疆訪問期間感受到了新疆現在所享有的前所未有的社會穩定，經濟發展和民族和諧，這些成果實際上真的是來之不易。」華春瑩說。

「這些都說明中國新疆光明磊落。」華春瑩表示，我們歡迎國外各界人士到新疆去走一走、看一看，感受新疆的美麗，人民的幸福，經濟的發展。我們也相信，謠言止於智者，公道自在人心。