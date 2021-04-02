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「法國獨立記者」為中喉舌挺新疆 法媒踢爆：查無此人

中國新聞組／北京2日電
法國智庫研究員彭達茲推文嘲諷該名自稱「希望」的「法國獨立記者」，並邀請這位只出現在中國官媒網站的記者與他對話。 （取材自彭達茲推特）
法國智庫研究員彭達茲推文嘲諷該名自稱「希望」的「法國獨立記者」，並邀請這位只出現在中國官媒網站的記者與他對話。 （取材自彭達茲推特）

「阻止虛假新聞橫行霸道！」一名法國獨立記者在中國官媒刊登文章為新疆政策辯護，卻遭法國世界報（Le Monde）踢爆，根本查不到該記者的任何資訊。由於該文章觀點及內容與官方宣傳完全一致，在中國頻指責BBC、CNN編造新疆虛假報導之際，這位「查無此人」的法國記者引發中國「大外宣」的質疑。

據法國世界報報導，中國環球電視網的法文網站3月28日刊登了這位法國獨立記者（Laurène Beaumond）的文章，文章的標題是：我的新疆，阻止虛假新聞橫行霸道！作者自稱是法國獨立記者，在中國生活了七年，還有家人生活在烏魯木齊，她在2014年至2019年期間曾經多次訪問新疆。她說，法國媒體所描述的新疆與她自己的所見所聞完全是風馬牛不相及。

中國國際廣播電台3月31日也在論壇欄目刊登了這位不存在的記者的文章，她自稱是中國問題專家，呼籲法國參議員放棄出訪台灣的計畫。

世界報查詢了為記者發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫，數據庫中根本沒有這位記者的名字，而根據她的自我介紹，她畢業於新聞學校與索邦大學的藝術系，在前往北京之前，曾經在巴黎的多家媒體工作過，她的名字應該出現在數據庫內。

報導指出，這位獨立記者的名字出現於去年年底，法國戰略研究基金會研究員彭達茲（Antoine Bondaz）最早發現了這名獨立記者的可疑之處。他在推特上嘲諷，「我實在不敢想像，剛剛獲得法國高級視聽管理委員會准許在法國用法語播放的中國國際電視台的網站居然膽敢用假名發表文章」。

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