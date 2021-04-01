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報導新疆被批造假 BBC駐京記者離境 華春瑩：跑什麼？

記者呂佳蓉／北京1日電
駐北京外國記者協會表示，BBC駐中國記者沙磊是出於對自身及家人安全的擔憂，而離開北京。(取材自推特)
駐北京外國記者協會表示，BBC駐中國記者沙磊是出於對自身及家人安全的擔憂，而離開北京。(取材自推特)

英國廣播公司（BBC）新聞團隊3月31日宣布，原駐北京記者沙磊（John Sudworth）轉駐台灣；駐北京外國記者協會（FCCC）表示，沙磊是出於對自身及家人安全的擔憂，而於23日離開北京。中國外交部則稱，沙磊不辭而別，沒履行外國常駐記者的離境手續。

沙磊先前報導武漢封城一周年，以及揭露新疆侵害人權新聞，遭到北京官方斥責其「製造假新聞」。FCCC表示，中國官媒與官員在數月間，散布沙磊與同事的虛假訊息與人身攻擊。

FCCC指出，這種騷擾與和恐嚇阻礙了外國駐北京記者的工作，並使他們的中國新聞助理承受越來越大的壓力。外國記者簽證在中國的正常期限為12個月，但過去兩年，沙磊只能拿到一系列一至六個月不等的短期簽證，這讓他在北京的生計長期受到不確定影響。

這項聲明指出，考量安全因素，沙磊與他的妻子已一同離開中國。而沙磊的妻子是愛爾蘭廣播公司（RTE）駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray）。

中國外交部發言人華春瑩表示，聽說新疆有一些民眾和實體因為沙磊涉疆的「假新聞」，導致利益受到了損害，他們打算要起訴沙磊。「我們也強調這完全是民間的行為…，這與中國政府無關。我們也沒有聽說任何中國政府部門威脅他」。

華春瑩指，「如果沙磊認為他的報導是公正的、客觀的，他就應該勇敢應訴，不用害怕。如果有證據表明他受到了威脅，他就應該報警，我們會保護他的安全。但是他跑什麼？這說明什麼問題？」

另據中央社報導，BBC在官方推特發表聲明說：「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報導引以為傲，他仍是我們報導中國新聞的記者。」

BBC表示，沙磊在中國已有九年。沙磊指出，他和團隊只要嘗試拍攝，就會受到監視，被威脅採取法律行動、干擾和恐嚇。

報導稱，沙磊和家人遭到便衣公安一路跟隨到機場，直到登機。

此外，中新社報導，針對美國務院發布「2020年國別人權報告」稱中國政府在新疆進行「種族滅絕」，中國外交部發言人華春瑩3月31日駁斥，稱所謂中國「滅絕種族」是違反國際法的彌天大謊。「美國政客該從自己『楚門的世界』裡清醒過來了。」

中國 北京 華春瑩

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