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博鰲論壇4月登場 中領導人「將與美方有對話」

特派記者呂佳蓉／北京報導
博鰲亞洲論壇2021年年會記者會30日在北京舉行。（記者呂佳蓉／攝影）
博鰲亞洲論壇2021年年會記者會30日在北京舉行。（記者呂佳蓉／攝影）

博鰲亞洲論壇秘書長李保東昨表示，中國領導人將出席今年4月在海南舉行的博鰲亞洲論壇開幕式，會見論壇理事成員、企業代表，以及出席「中美有關對話活動」。

博鰲亞洲論壇將於今年4月18至21日在海南博鰲舉行，李保東昨在北京舉行記者會，透露上述訊息。多年來作為全國兩會（人大、政協）後首場大型外交活動，是觀察中國外交的重要指標。今年主題聚焦於全球治理與一帶一路，以及疫情後的全球合作與發展等。

按往例，博鰲亞洲論壇由中國國家主席習近平或總理李克強輪流出席，李保東昨未說明今年是習或李出席。他表示，今年會邀請其他國家領導人參加線上開幕式，主要是亞洲國家的領導人。今年也是在疫情之下舉行特殊年會，恰逢論壇成立20周年，論壇會有很多紀念成立20周年的元素。

為了疫情防控，今年博鰲論壇採取線上線下進行，論壇的會務保障人員、服務員、志工與媒體人員均需完成兩劑的疫苗接種。此外，與會時還需要持72小時內的核酸檢測陰性證明。

而台灣與會方面，由前副總統蕭萬長創設的兩岸共同市場基金會在2002年申請成為會員後，每年都會派代表與會，今年因防疫政策關係，改參加線上活動。

今年適逢博鰲20周年，中國領導人將會出席大會開幕式。圖為博鰲亞洲論壇年會永久會址...
今年適逢博鰲20周年，中國領導人將會出席大會開幕式。圖為博鰲亞洲論壇年會永久會址噴泉。（中新社）

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