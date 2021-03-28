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陳建斌寫詩挺新疆 薇婭一小時賣爆2000萬新疆棉製品

中國新聞組／北京28日電

「我支持新疆棉」的串連聲明近日在網上產生廣泛迴響，來自新疆的藝人陳建斌寫了一首詩，薇婭在直播間裡科普新疆棉花種植，並在1小時賣出2000多萬元新疆棉製品。還有重慶2名女子到H&M門店門口大跳新疆舞，並發送路人新疆棉花，柔性的抵制被稱讚這才是大國風範。

香港01報導，「而棉花，不是一種植物，是你身上我身上，親人的溫度，是柔軟的，老母親的手，是雪白的，從泥土里長出來的雲」，新疆藝人陳建斌在個人微博發表的小詩令網民大讚情意真摯。為了反對新疆棉花遭汙名化指控，佟麗婭、古力娜扎、蔣欣、迪麗熱巴等知名新疆藝人也發聲力挺家鄉。

除了藝人，重慶出現2名身穿民族服裝的妙齡女子在H&M門口跳起新疆舞，還給路人送新疆棉花，其優雅的舞姿以及柔性的抵制方式受到不少輿論讚揚。也有網民開玩笑建議「新疆大叔可以去門口烤羊肉串」。

21綜合報導，「新疆的棉花種植情況，在北疆地區棉花種植和採收機械化的比例達到97% ，無人機也有參與到棉花的種植中，現在的棉花種植已經不需要那麼密集的勞動力了」薇婭26日在直播間的新疆棉製品公益專場直播中，向直播間的粉絲們科普了新疆的棉花種植。

據統計，該場直播1小時內就有約1200萬人次在線收看，僅1小時就幫助銷售價值約2352萬元新疆棉製品。公益專場的產品沒有收取品牌方費用。有網友稱「我特意去看的，買不到，真就秒空」，還有網友評論「搶到了新疆棉做的浴巾，這也算支持新疆棉花了！」

重慶2名身穿民族服裝的妙齡女子選擇在H&M門口跳起新疆舞。（影片截圖）
重慶2名身穿民族服裝的妙齡女子選擇在H&M門口跳起新疆舞。（影片截圖）
薇婭在直播間裡科1小時賣出2000多萬元新疆棉製品。（視頻截圖）
薇婭在直播間裡科1小時賣出2000多萬元新疆棉製品。（視頻截圖）

新疆 H&M 香港

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