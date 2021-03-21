中美比一比／杭州姑娘刷屏 16分鐘神翻譯

在中美高層戰略對話會上，外交部翻譯司的高級翻譯張京，以沉穩大氣、完整準確的翻譯表達，充分地展現了新時代大國外交人員的風采。(取材自錢江晚報)

中美高層戰略對話日前在阿拉斯加舉行。中共 中央政治局委員楊潔篪 一段16分鐘的即興發言，火遍全網。他身邊的中方女翻譯也因此意外出圈——16分鐘的演講，她在旁邊一連記了好多頁，然後流利地翻譯整整16分鐘的講話。她的風采迅速登上熱搜榜，原來她是曾被譽「兩會 最美女翻譯」張京。

綜合媒體報導，這位翻譯小姐姐正是杭州姑娘張京，「中美高層戰略對話的現場翻譯是她」迅速登上熱搜榜，評論區網友紛紛為她點讚。其實，早在2013年，張京就被很多人認識了。

據報導，2013年3月11日，十二屆全國人大一次會議舉行的一場記者會上，張京就曾因表現出色、神情專注冷艷在網上迅速走紅。

當時張京身穿黑色職業裝，留齊肩長髮，神情專注，因表情冷艷，吸引現場不少鏡頭，並瞬間紅遍網絡，被譽為「兩會最美女翻譯」。

報導指出，張京2003年從杭州外國語學校畢業後，保送到外交學院英語專業，2007年被外交部錄用。

張京在杭外讀書時的高中班主任胡躍波，也是她的英語老師，當天一看到視頻就認出了自己的得意弟子。「一是聽她講話的聲音習慣，二是看她做筆記的樣子，都太熟悉了。」胡老師說。

胡老師回憶起中學時代的張京，沒有別的女生那麼外向，性格很冷靜，執著、專注，知道自己要什麼。

影音來源：YouTube

「她初中起就立志做外交官，想將來進入外交部門工作。高中三年她成績很優秀，完全有能力進北大、清華這樣的綜合性大學，但她選擇繼續追求夢想，保送進了外交學院，大家都覺得有點屈才了。」

胡老師說，翻譯作為一種職業來說，越來越專業。不過，做到了外交部這個層面的翻譯，就不單單是語言上的要求了，對政治、文化、經濟都要有理解。

據杭外校園網介紹，杭外建校近50年來，已有30多名畢業生在外交部工作。