我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

國安威脅…美撤銷中國2家電信企業服務授權

中國新聞組／北京18日電
圖為福州一展會上中國聯通展台。（中新社資料照片）
圖為福州一展會上中國聯通展台。（中新社資料照片）

美國聯邦通信委員會17日表示，已經開始撤銷中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）和太平洋網絡有限公司（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet在美國提供州際和國際通信服務授權的程序。

美國之音報導，聯邦通信委員會去年4月發布命令警告說，可能關閉中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司和中國電信（China Telecom Corp Ltd）這三家中國國營通信公司在美國的運營。中國聯通在美國的經營權已經有20年，在美國提供國際通信服務。

聯邦通信委員會專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，很多中國通信運營商「也擁有在美國國內經營的數據中心」，聯邦通信委員會目前缺乏「解決這個潛在國家安全威脅的授權。」

另外，美國商務部長雷蒙多17日宣布，向多家中國公司發出傳票，要求這些公司提供在美國的信息與通信技術服務的信息，以確定它們是否對國家安全構成風險。

雷蒙多在聲明中說，拜登政府一直明確表示無限制地使用不可信的信息與通信技術服務構成國家安全風險。北京從事了削弱我們的技術優勢和威脅我們的同盟的行為。

美國 中國 雷蒙多

上一則

澳洲成美中關係試金石 美高官要求中停止對澳「經濟脅迫」

下一則

考不上本科智商有問題? 網怒1杭州公司就業霸凌

延伸閱讀

美商務部向多家中國通訊公司發傳票 調查國安風險

美商務部向多家中國通訊公司發傳票 調查國安風險
關切台灣及釣魚台議題 布林肯將明確向中國表態

關切台灣及釣魚台議題 布林肯將明確向中國表態
針對香港議題 美對中官員金融制裁新增14名

針對香港議題 美對中官員金融制裁新增14名
紐約取消今年高中州會考 僅保留4聯邦科目

紐約取消今年高中州會考 僅保留4聯邦科目

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪