國安威脅…美撤銷中國2家電信企業服務授權

圖為福州一展會上中國聯通展台。（中新社資料照片）

美國 聯邦通信委員會17日表示，已經開始撤銷中國 聯通美洲公司（China Unicom Americas）和太平洋網絡有限公司（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet在美國提供州際和國際通信服務授權的程序。

美國之音報導，聯邦通信委員會去年4月發布命令警告說，可能關閉中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司和中國電信（China Telecom Corp Ltd）這三家中國國營通信公司在美國的運營。中國聯通在美國的經營權已經有20年，在美國提供國際通信服務。

聯邦通信委員會專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，很多中國通信運營商「也擁有在美國國內經營的數據中心」，聯邦通信委員會目前缺乏「解決這個潛在國家安全威脅的授權。」

另外，美國商務部長雷蒙多 17日宣布，向多家中國公司發出傳票，要求這些公司提供在美國的信息與通信技術服務的信息，以確定它們是否對國家安全構成風險。

雷蒙多在聲明中說，拜登政府一直明確表示無限制地使用不可信的信息與通信技術服務構成國家安全風險。北京從事了削弱我們的技術優勢和威脅我們的同盟的行為。