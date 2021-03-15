環時社評：疫苗像魔鏡 照出真實美國

美日印澳視頻峰會支持印度在2022年底之前生產10億劑美國強生公司等開發的疫苗 ，向東南亞國家等分發。環球社評指出，輿論普遍認為，美方聯合日印澳對抗中國 「疫苗外交」。

據評論表示，美國的疫苗研發和接種速度都走在前面，但這同時也是美國國家自私充分暴露的過程，如今美方對「美國優先 」的追求一點也不弱於川普時期。白宮發言人莎奇12日公開宣布，美國政府迄今沒有向任何國家提供疫苗，而眾所周知的是，美國儲存了大量疫苗。歐洲很希望美國分享一些它儲備的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但白宮已經明確拒絕。

評論說，一些輿論尤感憤怒的是，美國尚未批准使用阿斯特捷利康疫苗，完全是存在倉庫裡備用，歐洲很多國家則是批准了，但無貨可用。美歐之間尚且如此貧富不均，美方拒絕緊急施以援手，更何況廣大發展中國家當前能指望美國什麼。

環球社評指出，美國2020年的抗疫一塌糊塗，向全球抗疫所做的貢獻基本是零蛋。現在它有了疫苗優勢，一馬當先的又是國家利己主義，它實在有負于國際社會對美國作為全球最發達國家的期望，刷出了令人瞠目結舌的道德下限。

評論表示，美方抹黑中國已經開展起來的對廣大發展中國家大規模的疫苗分享，開動他們的輿論機器給中國扣上這是別有用心「疫苗外交」的帽子。美方不反思自己在這場緊急援助中的缺席，反而很冷血地將這描述成地緣政治競爭。

評論說，中國有句老話，患難見真情。新冠疫情這場大難像魔鏡一樣照出了美國的真實樣子。

美國對世界各地人權的關心是有條件的，那就是，這種關心的表達必須有助於展示美國的「國家驕傲」和「崇高」。

環球社評表示，拿出一些疫苗支援更困難的國家，在某種程度上大家同舟共濟，這屬於要美國把自己牛排盤子裡的配菜夾一根薯條分給別人，這是絕對不行的。我們相信各國人民的心中都有一桿秤，美國從對疫情氾濫毫無作為，到一度退出世衛組織，再到今天攥著多餘疫苗不給其他國家用，增加了世界認知美國前所未有的視角。美國腳下的道德高地正在不可避免地塌陷。