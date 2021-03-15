我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

環時社評：疫苗像魔鏡 照出真實美國

中國新聞組╱北京15日電

美日印澳視頻峰會支持印度在2022年底之前生產10億劑美國強生公司等開發的疫苗，向東南亞國家等分發。環球社評指出，輿論普遍認為，美方聯合日印澳對抗中國「疫苗外交」。

據評論表示，美國的疫苗研發和接種速度都走在前面，但這同時也是美國國家自私充分暴露的過程，如今美方對「美國優先」的追求一點也不弱於川普時期。白宮發言人莎奇12日公開宣布，美國政府迄今沒有向任何國家提供疫苗，而眾所周知的是，美國儲存了大量疫苗。歐洲很希望美國分享一些它儲備的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但白宮已經明確拒絕。

評論說，一些輿論尤感憤怒的是，美國尚未批准使用阿斯特捷利康疫苗，完全是存在倉庫裡備用，歐洲很多國家則是批准了，但無貨可用。美歐之間尚且如此貧富不均，美方拒絕緊急施以援手，更何況廣大發展中國家當前能指望美國什麼。

環球社評指出，美國2020年的抗疫一塌糊塗，向全球抗疫所做的貢獻基本是零蛋。現在它有了疫苗優勢，一馬當先的又是國家利己主義，它實在有負于國際社會對美國作為全球最發達國家的期望，刷出了令人瞠目結舌的道德下限。

評論表示，美方抹黑中國已經開展起來的對廣大發展中國家大規模的疫苗分享，開動他們的輿論機器給中國扣上這是別有用心「疫苗外交」的帽子。美方不反思自己在這場緊急援助中的缺席，反而很冷血地將這描述成地緣政治競爭。

評論說，中國有句老話，患難見真情。新冠疫情這場大難像魔鏡一樣照出了美國的真實樣子。

美國對世界各地人權的關心是有條件的，那就是，這種關心的表達必須有助於展示美國的「國家驕傲」和「崇高」。

環球社評表示，拿出一些疫苗支援更困難的國家，在某種程度上大家同舟共濟，這屬於要美國把自己牛排盤子裡的配菜夾一根薯條分給別人，這是絕對不行的。我們相信各國人民的心中都有一桿秤，美國從對疫情氾濫毫無作為，到一度退出世衛組織，再到今天攥著多餘疫苗不給其他國家用，增加了世界認知美國前所未有的視角。美國腳下的道德高地正在不可避免地塌陷。

美國優先 疫苗 中國

上一則

龍抬頭遇上1314 結婚登記翻倍 帶板凳徹夜排隊

下一則

「有烤乳鴿吃」…昆明女遊客抓紅嘴鷗拍照 網友罵：沒常識

延伸閱讀

美64%民眾認疫情好轉 74%樂見企業重啟 55%願接種疫苗

美64%民眾認疫情好轉 74%樂見企業重啟 55%願接種疫苗
「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏
繼北歐三國後...荷蘭、愛爾蘭也宣布停打AZ疫苗

繼北歐三國後...荷蘭、愛爾蘭也宣布停打AZ疫苗
疫苗血栓疑慮 阿斯特捷利康：沒證據顯示增加風險

疫苗血栓疑慮 阿斯特捷利康：沒證據顯示增加風險

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到