挑戰美領導角色？路透：中俄攜16國組聯盟 反單邊制裁

路透報導,中國攜手俄羅斯等國組16國聯盟,以對抗單邊制裁。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。(路透資料照片)

美日印澳12日視訊峰會,被各界視為發出「團結抗中」訊號;此時,中國據稱加入一個捍衛聯合國 憲章的「朋友小組」,並和俄、北韓、伊朗等組16國聯盟,尋求其他聯合國成員支持,反對使用或威脅使用武力以及單邊制裁。一位不具名歐洲高級外交官對此回應:「這些所謂的朋友正是最違反憲章的國家。」

路透報導指出,在美國 總統拜登 新政府加強多邊參與並改善與盟國關係之際,有16個國家和巴勒斯坦組成了捍衛聯合國憲章之朋友小組(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations)。而此前拜登承諾在聯合國與中國一較高下,北京便一直在聯合國努力擴大全球影響力,上述行動被認為是挑戰美國傳統領導角色的最新出擊。

報導表示,據該「朋友小組」的概覽文件指出,多邊主義「目前正受到前所未有的攻擊,這逐漸對全球和平與安全構成威脅。」然而,一位不願透露姓名的歐洲高級外交官回應說:「這些所謂的朋友正是最違反憲章的那些國家。也許他們應該從尊重本國的人權和基本自由開始。」

據報導,該小組的其他創始成員包括阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄利垂亞、寮國、尼加拉瓜、聖文森特、敘利亞和委內瑞拉。

德國之聲中文網報導,日前在川普的領導下,華盛頓宣布他們退出世界衛生組織(WHO)的計畫,也退出聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)丶聯合國文化機構教科文組織(UNESCO)丶全球氣候變化協議和伊朗核協議。然而,拜登取消了退出世界衛生組織的計畫,並讓美國重返氣候協議,還重新與位於日內瓦的人權理事會接觸,美國正在尋求重新加入國際核協議。

央視新聞客戶端報導,中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、古巴、北韓等多國9日在聯合國人權理事會第46屆會議作共同發言,譴責有關西方國家單邊強制措施嚴重侵犯人權,敦促其立即取消單邊強制措施。

發言指出,在當前新冠病毒疫情背景下,單邊強制措施違反國際法,干涉國家主權和內政,阻礙受制裁國家社會和經濟發展,損害人民福祉,剝奪其人民獲得醫療、疫苗等合法權利,侵犯基本人權,敦促相關措施立即取消。