我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

挑戰美領導角色？路透：中俄攜16國組聯盟 反單邊制裁

中國新聞組／北京13日電
路透報導，中國攜手俄羅斯等國組16國聯盟，以對抗單邊制裁。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。(路透資料照片)
路透報導，中國攜手俄羅斯等國組16國聯盟，以對抗單邊制裁。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。(路透資料照片)

美日印澳12日視訊峰會，被各界視為發出「團結抗中」訊號；此時，中國據稱加入一個捍衛聯合國憲章的「朋友小組」，並和俄、北韓、伊朗等組16國聯盟，尋求其他聯合國成員支持，反對使用或威脅使用武力以及單邊制裁。一位不具名歐洲高級外交官對此回應：「這些所謂的朋友正是最違反憲章的國家。」

路透報導指出，在美國總統拜登新政府加強多邊參與並改善與盟國關係之際，有16個國家和巴勒斯坦組成了捍衛聯合國憲章之朋友小組（Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations）。而此前拜登承諾在聯合國與中國一較高下，北京便一直在聯合國努力擴大全球影響力，上述行動被認為是挑戰美國傳統領導角色的最新出擊。

報導表示，據該「朋友小組」的概覽文件指出，多邊主義「目前正受到前所未有的攻擊，這逐漸對全球和平與安全構成威脅。」然而，一位不願透露姓名的歐洲高級外交官回應說：「這些所謂的朋友正是最違反憲章的那些國家。也許他們應該從尊重本國的人權和基本自由開始。」

據報導，該小組的其他創始成員包括阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄利垂亞、寮國、尼加拉瓜、聖文森特、敘利亞和委內瑞拉。

德國之聲中文網報導，日前在川普的領導下，華盛頓宣布他們退出世界衛生組織（WHO）的計畫，也退出聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）丶聯合國文化機構教科文組織（UNESCO）丶全球氣候變化協議和伊朗核協議。然而，拜登取消了退出世界衛生組織的計畫，並讓美國重返氣候協議，還重新與位於日內瓦的人權理事會接觸，美國正在尋求重新加入國際核協議。

央視新聞客戶端報導，中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、古巴、北韓等多國9日在聯合國人權理事會第46屆會議作共同發言，譴責有關西方國家單邊強制措施嚴重侵犯人權，敦促其立即取消單邊強制措施。

發言指出，在當前新冠病毒疫情背景下，單邊強制措施違反國際法，干涉國家主權和內政，阻礙受制裁國家社會和經濟發展，損害人民福祉，剝奪其人民獲得醫療、疫苗等合法權利，侵犯基本人權，敦促相關措施立即取消。

聯合國 美國 拜登

上一則

中美摩擦持續…李顯龍：新加坡無法選邊站

下一則

美擴大限制供貨華為 趙立堅：事實證明美國不可靠

延伸閱讀

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬
世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒

世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒
慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國

慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國
美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

熱門新聞

河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)

王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

2021-03-07 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償