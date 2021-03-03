兩會前瞻／定錨未來15年經濟 中啟動3引擎

按議程安排，經濟議題為今年中國 「全國兩會 」的重中之重，不僅因當前中國正處於疫後經濟恢復期，更在於今年兩會將審議通過「19規畫和2035年遠景目標綱要」。換句話說，今年「全國兩會」將同時為中國政府今年、今後5年和15年的施政藍圖、發展綱領，定下基本框架。

2021年，對北京當局而言，是相當特殊的一年。今年將迎接中共 建黨100周年，中共總書記習近平日前在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」上宣告，中國已完成第一個百年目標，讓近億農村貧困人口全數脫貧，將向實現第二個百年目標「奮勇前進」。

因此，今年還是中國邁向第二個百年（2049年中共建政100周年）目標的「開局之年」，也是19規畫的第一年，中國將如何設定今年經濟發展目標備受矚目。

受疫情影響，去年中國政府工作報告未設定年度GDP增長目標，而中國近幾年也逐步淡化GDP對經濟發展的指標作用，因此有分析預期，今年也不會設定經濟發展目標。

不過，也有聲音預期今年還是會設定GDP年度增長目標。北京大學經濟政策研究所副所長顏色就認為，GDP依然是重要的「指揮棒」，完全取消不現實。中國全國政協常委楊偉民也指出，去年沒設增長速度目標是因去年情況太特殊，但今年已不一樣。從實現現代化國家的目標來看，中國今年仍有必要設定增長速度目標。

除經濟成長率外，中國將如何打造經濟發展新引擎，也是此次兩會的熱點。根據中共高層近期關於經濟發展的談話訊息，中國學者認為，今後一段時期中國經濟發展新引擎有三：擴大內需、強化科技戰略支撐、推動更高水平對外開放。

為配合「堅持擴大內需戰略」，今年地方兩會上，大多數省分已把擴大內需、加快釋放消費潛力列為重點工作之一，因此也是中國兩會討論的焦點話題。

此外，近年中美貿易戰、科技戰暴露出中國在部分關鍵領域的科技弱點，令中共高層意識到唯有解決「卡脖子」技術的困境，才能掌握經濟發展自主權。華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波受訪時分析，在中美競合的背景下，中國將會對高科技行業進一步整合與加持。

另中國提出構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，促進中國產業利用全球實行更高水平對外開放，也將是看點。（系列三之三）