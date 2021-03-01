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避美制裁 中搶購日本二手晶片製造機

編譯李京倫／綜合報導
新冠肺炎疫情造成人們普遍居家避疫，造成市場對舊款機器製造的晶片需求上升。（路透）
新冠肺炎疫情造成人們普遍居家避疫，造成市場對舊款機器製造的晶片需求上升。（路透）

日經亞洲評論報導，新冠肺炎疫情造成人們普遍居家避疫，導致市場對3C和家電晶片的需求激增，中國半導體業者正在搶購二手的晶片製造機器，以避開美國制裁，順利生產並外銷自製晶片，使二手晶片製造機價格上揚。

日本二手晶片製造機交易商說，價格比去年多了20%。美國不准中國公司取得美國最新晶片製造技術，但未限制中國取得舊款生產設備。

市場對電視和電腦螢幕的驅動IC與物聯網家電的電源管理晶片需求上升，這類晶片是用8吋晶圓製造，用的是舊款機器。

一家大型晶片製造機租賃公司的消息人士說，「二手機器價格每年都在漲，過去這一年，價格平均漲20%」，關鍵的光刻機等設備，價格漲到原本的300%。

三菱日聯租賃公司消息人士說：「近九成的二手機器似乎都銷往中國。」

市場人士說：「我聽說某些中國晶片製造商，甚至在還不急著用到二手機器時就買來備用。」

由於最新的晶片生產線採用12吋晶圓，所以很少有公司製造能生產8吋晶圓的機器。日立金融公司的消息人士說：「能立刻取得的二手機器，比全新機器還貴。」

二手機器交易商說：「幾年前不值錢的機器，現在能賣到1億日圓（約93.8萬美元）。」晶片生產線採用20-30年老機器的所在多有。

晶片 中國 手機

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