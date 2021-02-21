我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

時隔10年 李龍男接任北韓駐華大使

中國新聞組／北京21日電
李龍男出任北韓駐華大使。(取材自北京青年報)
李龍男出任北韓駐華大使。(取材自北京青年報)

北韓外務省19日在官方網站發布了一則消息，在池在龍任職十年後，任命李龍男為北韓駐華大使。而中國國務院也發布人事公告，鄭澤光卸下外交部副部長一職，由前駐港特派員謝鋒接任。據預料，國務院不久後就會發布鄭澤光接任中國駐英大使的人事任命。

政知見報導，李龍男出生於1960年，今年61歲，是一位貿易專家。

他職業生涯從擔任新加坡大使館經濟秘書開始，2001年起在北韓對外經濟省的前身貿易省擔任副相(副部長)，2008年起擔任貿易相(部長)。韓聯社報導指出，他是當時北韓最年輕的部級幹部。

2014年6月，李龍男被任命為貿易省和合營投資委員會及國家經濟開發委員會合併後新設的對外經濟省主管。2016年6月，他開始擔任內閣副總理，並於2019年當選朝鮮勞動黨中央政治局候補委員。

韓聯社報導分析認為，朝鮮任命李龍男為駐華大使，是為了向傳統友邦、最大貿易夥伴中國派遣貿易專家，並遵循朝鮮勞動黨八大提出的通過自力更生擺脫經濟困境的方針，加強同中國的經濟合作。

中央社報導，中國國務院20日下午發布新人事公告，免去鄭澤光的外交部副部長職務，並任命謝鋒為外交部副部長。

據港媒預料，國務院可望在今年年內宣布鄭澤光接任中國駐英大使。

公開資料顯示，現年57歲的鄭澤光是美國問題專家，1986年進入中國外交部工作，1990年起專注研究美國問題；2005至2008年出任駐美國公使，2015年起擔任外交部副部長。

鄭澤光的人事案，同時牽動了中國駐美大使的人選。目前崔天凱已經68歲達退休年齡，現年57歲的外交部副部長馬朝旭在鄭澤光內定駐英後，成為檯面上熱門的接替人選。

中國 國務院 北韓

上一則

北京擬改港選制 落實「愛國者治港」 港民主派：輸打贏要

下一則

貼錯位置變破財！青島男把福字貼車牌上 被罰200人民幣

延伸閱讀

中外交部駐港前特派謝鋒 返北京任外交部副部長

中外交部駐港前特派謝鋒 返北京任外交部副部長
擬竊全球逾13億元 3名北韓駭客遭美起訴

擬竊全球逾13億元 3名北韓駭客遭美起訴
美控北韓3駭客網攻 竊取13億加密及傳統貨幣

美控北韓3駭客網攻 竊取13億加密及傳統貨幣
誰接任中國駐美大使？港媒再點名馬朝旭希望濃

誰接任中國駐美大使？港媒再點名馬朝旭希望濃

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪