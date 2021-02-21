時隔10年 李龍男接任北韓駐華大使

李龍男出任北韓駐華大使。(取材自北京青年報)

北韓 外務省19日在官方網站發布了一則消息，在池在龍任職十年後，任命李龍男為北韓駐華大使。而中國國務院 也發布人事公告，鄭澤光卸下外交部副部長一職，由前駐港特派員謝鋒接任。據預料，國務院不久後就會發布鄭澤光接任中國駐英大使的人事任命。

政知見報導，李龍男出生於1960年，今年61歲，是一位貿易專家。

他職業生涯從擔任新加坡大使館經濟秘書開始，2001年起在北韓對外經濟省的前身貿易省擔任副相(副部長)，2008年起擔任貿易相(部長)。韓聯社報導指出，他是當時北韓最年輕的部級幹部。

2014年6月，李龍男被任命為貿易省和合營投資委員會及國家經濟開發委員會合併後新設的對外經濟省主管。2016年6月，他開始擔任內閣副總理，並於2019年當選朝鮮勞動黨中央政治局候補委員。

韓聯社報導分析認為，朝鮮任命李龍男為駐華大使，是為了向傳統友邦、最大貿易夥伴中國派遣貿易專家，並遵循朝鮮勞動黨八大提出的通過自力更生擺脫經濟困境的方針，加強同中國的經濟合作。

中央社報導，中國國務院20日下午發布新人事公告，免去鄭澤光的外交部副部長職務，並任命謝鋒為外交部副部長。

據港媒預料，國務院可望在今年年內宣布鄭澤光接任中國駐英大使。

公開資料顯示，現年57歲的鄭澤光是美國問題專家，1986年進入中國外交部工作，1990年起專注研究美國問題；2005至2008年出任駐美國公使，2015年起擔任外交部副部長。

鄭澤光的人事案，同時牽動了中國駐美大使的人選。目前崔天凱已經68歲達退休年齡，現年57歲的外交部副部長馬朝旭在鄭澤光內定駐英後，成為檯面上熱門的接替人選。