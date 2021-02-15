美國想重返世衛 中國：這不是想來就來的遊樂園 要負責！

世衛專家組日前在武漢調查。（視頻截圖）

針對美國表態將重返世界衛生組織，中國 駐美大使館14日回應「歡迎」，並稱世衛 組織不是想來就來、說走就走的遊樂場，希望美方能以最高標準自律，承擔起相應責任。另針對紐約時報 等稱中方拒絕分享原始數據，嚴重阻礙世衛組織調查的報導，世衛專家在推特發文稱報導斷章取義，並批評紐時的作為「可恥」。

美國國安顧問蘇利文13日表示美國將重返世衛組織。中國駐美大使館14日在官網回應稱，中方歡迎美方重返世界衛生組織，並強調世衛組織是國際衛生領域的多邊權威機構，「不是想來就來、說走就走的遊樂場」。美方近年來的所作所為極大妨礙了抗疫國際合作。現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，這樣的行為如何取信於世界？

中國駐美大使館發言人表示，希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。世人將拭目以待。

另紐約時報等媒體日前在報導中引述多名到訪武漢的世衛專家稱，中方在病毒溯源調查中，拒絕分享原始數據，嚴重阻礙世衛組織的調查。

對此，央視等中國官媒14日報導，被紐約時報引述的世界衛生組織病原體顧問達扎克（Peter Daszak）在推特上發文，否認紐時引述他的報導內容。達扎克在推特上說，「這不是我在世衛組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感覺中國同行坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新資料，也了解到更多關於病毒傳播途徑的資料」。

觀察者網報導，另一名出現在紐時報導中的世衛專家費舍爾（Thea Fisher）轉發了達扎克的推文並評論：「這也不是我在流行病學團隊得到的經驗，中國方面和國際流行病學團隊建立了良好的關係，（我們）進行的熱烈討論也反應了（中國方面的）高度參與。我們說的話被故意歪曲，這為重要的科學工作蒙上陰影 」。

達扎克並在費舍爾的跟帖中留言：「我們同事所說的話卻在工作還沒開始前就被（媒體）斷章取義地用來編自己的報導，這真的令人失望。紐約時報，你真可恥！（ Shame on you @nytimes！）」。至截稿為止，紐約時報尚未具體回應達扎克等人的批評。

另美國之音報導，繼美國對世衛組織發表的病毒調查報告「深切關注」後，英國也表示擔憂。路透報導，英國外交大臣拉布14日表示，英國將推動讓世衛組織專家擁有完全的訪問權，以便能回答他認為大多數人希望聽到的關於疫情的答案。