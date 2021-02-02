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籲中國對話！澳洲總理：我們不能假裝事情還是一切照舊

中國新聞組／北京2日電
莫里森在澳洲國家新聞俱樂部講話，談到中澳關係時稱「我們不能再假裝事情還和以前一樣」。（視頻截圖）
莫里森在澳洲國家新聞俱樂部講話，談到中澳關係時稱「我們不能再假裝事情還和以前一樣」。（視頻截圖）

澳洲總理莫里森1日在澳洲國家新聞俱樂部發表講話時表示，澳洲仍致力於「與中國接觸」，因為兩國及兩國民眾都從澳中經濟關係中受益，「我們不能假裝事情還是一切照舊」，「首先從對話開始」。

環球網報導，莫里森認為，澳中兩國關係明顯發生了變化，但澳洲仍願意鼓勵兩國進行對話。莫里森說：「要建立持久的伙伴關係，我們雙方都必須適應這些新的現實，相互對話，這首先要從對話開始，」「對話的重點不是讓步，而在於互利領域，是致力於找到一種方式讓兩國及民眾在未來受益。」

莫里森表示，澳洲政府的首要任務是保護國家的主權利益。「保護和保障澳洲人的利益，即使不是最重要的目標，也一直是聯邦政府的核心目標和責任，」莫里森說，「澳洲必須依靠自己來塑造世界，使之符合我們的利益。而這要從我們自己的地區開始。」

報導指出，紐西蘭貿易部長1月27日曾表示，如果澳洲方面能像紐西蘭一樣，展現尊重，採取更加外交的方式並在措辭上保持謹慎，澳中關係也有望達到與紐中關係類似的水平。中國外交部發言人趙立堅則在1月29日表示，中國同包括紐西蘭在內的很多國家之間關係發展的成功經驗表明，即便是歷史傳統、社會制度、發展階段存在差異的國家，只要能夠秉持相互尊重、平等互利的原則，聚焦合作、妥處分歧，雙邊關係是完全能夠發展好的。實際上，中澳關係過去也曾發展得很好。希望澳方聽取各界有識之士的建設性意見，正視和認真反思兩國關係遭遇困難的癥結，切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事。

澳洲 中國 趙立堅

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