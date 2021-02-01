觀察站／習近平第一次說出的「黑天鵝」 從何飛起?

在武漢的一個抗疫展覽中所展示的習近平戴著口罩的照片。(Getty Images)

上周中共中央政治局又「集體學習」了，有人說這是一次「敲打會」，因為實實在在的內容，都是在敲打又在哪邊高唱凱歌的地方當局們。又有人說，這次學習甚麼不重要，習近平 講話講了一段才重要，要好好品味。

中共中央政治局是在1月28日下午坐下來學習的，題目是第14個五年規劃時期中國 大陸「開好局、起好步的重點工作」。這題目又大又長，會的內容還真就記下了習近平講的那段話：「要統籌發展和安全，善於預見和預判各種風險挑戰，做好應對各種黑天鵝、灰犀牛事件的預案，不斷增強發展的安全性。」

在一起隔空觀摩學習成果的幾位朋友，是大陸經濟圈中人包括不大不小的老闆，如果說大陸經濟有「黑天鵝」，他們要算是天鵝湖中人。是以會特別有感觸，有人說這應當是習近平口中第一次說出「黑天鵝」、「灰犀牛」來。

這些人如此的感觸，不僅是習近平口吐真言，還因這些天一方面經濟形勢大好紅旗飄飄，一方面大陸公司一個接一個在倒下。可以數得出來的，有海航、方正、雨潤、華夏幸福、泛海、華融等等。其中海航宣布沒命那天，同時還有三家公司報了病危。所以湖中人在感慨，這些都是巨頭，有的資產是人民幣 兆元級的，有的債務是人民幣兆元級的，這叫躲過了初一，躲不過十五嗎。

話題提到華融，就少不了已經服刑的賴小民，一定說到廣為關注的話題，即賴小民那100個關係人、100個情婦下落如何。其中相當知情的人，外面都說那100個情婦都住在華融在珠海發展的豪宅樓盤琴海灣，說賴小民一進琴海灣，四面八方都有小孩叫爸爸，閉著眼睛進一個單元都是自己的家。

其實那是小說，那些情婦大多數都拿到香港、澳門的身分證，大多數是住在澳門的，所以她們生活依然愜意，追繳那些錢十分困難，這是賴小民要砍頭的原因之一。

當然，對大陸經濟來說，更大的麻煩是賴小民的華融及海航之類公司，留下的爛帳。這些天最著名的一句話，是人行前副行長吳曉靈的金句：「沒有那麽多壞帳，中國哪來那麽多富人」。賴小民貪人民幣百億元也沒多大了不起，但他留下的華融公司，有不良項目500多個，壞帳至少人民幣2000多億元，這個窟窿怎麼補？

由賴小民說到海航，有人認為華融那點壞帳又不算什麼了。而由海航說到華晨，又有人說要糾正一點，過去都說是民營出事多，國企沒問題，現在看來出事不分你我。如果說海航是民營公司，則華融是國有企業，出事不出事跟所有制無關。

湖中人，歪理多，其中一個是批評學者們強調的「大而不倒」理論，說「大也能倒」，如果說螞蟻面臨分拆，還不算倒，則華晨要算，華晨集團旗下有華晨中國汽車控股、上海申華控股、金杯汽車股份等三家上市公司，百家全資、控股和參股公司的國有企業，現在也要破產重組。

另一個歪理，是貪官救國。早年曾有經濟學家說，腐敗是經濟改革開放的潤滑劑，曾經被批判，現在很多人認定是真理。現在湖中人說，貪官救了經濟，穩了社會。這是說中國人民銀行說截至去年底M2的貨幣總量已達到人民幣200多兆元，同時統計局說去年GDP是人民幣100兆元。這就要謝貪官，他們搞走錢藏起來，不消費、不流通，等同幫人行回收了紙鈔，減少了貨幣發行量和流通量，減少了社會上公開的貧富差距，也降低本來要爆發的通貨膨脹。

當然，話題要轉回「黑天鵝」，都在猜領導人終於說出黑天鵝時，心裡在想誰呢。有人提到中國數一數二那間公司，說那公司的高管私下喝酒時說，已風雨飄搖。

進一步的話，追不出來，但大家一起猜，是那間公司在老美打壓中，接連犯錯，又接連誤判，現在手機業務寸步難行，第4季手機銷量暴跌四成，傳統主業也受累了，過去伸手就有錢，現在不容易了，人工高成本更可能是最後要命那根稻草。所以，「黑天鵝」從哪裡飛起，沒人敢說知道。