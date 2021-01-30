WEF主席：拜習5月新加坡見 兩人料出席世界經濟論壇峰會

習近平2015年訪美時與當時的副總統拜登在午宴上舉杯互敬。(路透資料照片)

拜登 上任美國總統後，何時與中國 國家主席習近平 通話、會晤，引發外界猜測。世界經濟論壇（World Economic Forum）主席布倫德（Borge Brende）29日表示，拜登與習近平可能5月在新加坡舉行的世界經濟論壇峰會上會面。如果落實，將是拜登上台後與習近平的首次會面。

據路透報導，受新冠肺炎疫情影響，原定於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，主辦方決定改到新加坡舉行特別年度會議。拜登和習近平兩人都可能出席。自拜登政府上台以來，中國官員持續向美方新政府喊話。而拜登上任後，陸續與各國領袖通電話，但迄今中美領導人尚未有熱線。

中國國家副主席王岐山昨在北京談及中美關係時表示，中美合作多於衝突，共同利益大於分歧。應秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，是推動中美關係健康穩定發展的關鍵。

中新社報導，王岐山昨在北京以視訊方式會見出席第12輪中美工商領袖和前高官對話的美方代表。王岐山表示，中美雙方的社會制度、發展階段、價值體系、文化習俗不同，雖然有過摩擦衝突與矛盾分歧，但也享受到了相向而行、攜手合作的紅利，證明中美合作多於衝突，共同利益大於彼此分歧。

中國外交部副部長樂玉成日前也以「四個Ｒ」闡述對中美關係的期待，並稱中美選擇合作，一切皆有可能。據中國外交部網站消息，樂玉成出席一項談及「新時代的中美關係」的活動時表示，美國總統拜登曾四次訪問中國，對中國並不陌生，強調美國真正的敵人是新冠病毒而非中國。

接著他提出對中美關係「四個Ｒ」期待。一是Respect（相互尊重）、二是Reversal（撥亂反正）、三是Renewal（重開合作）、最後是Responsibility（責任擔當）。