「馬雲老師」安全下莊？低調談教育不說金融

螞蟻集團上市觸礁後，創辦人馬雲首度公開露面。（取材自推特） 季晶晶

「馬雲 被消失？」、「被關?」在各方金融名嘴分析、揣測不斷之後，阿里巴巴創辦人馬雲神隱88天後的露面，一抹四方謠傳。馬雲在睽違多時後以視訊露面，僅是講話沒有互動，網上宣告「全身心投入教育 公益」更暗示他保持低調、遠離商界。

據台北中時電子報報導，20日是臘八節，中學教師出身的馬雲上午透過視訊和全國百名偏遠鄉村地區教師線上出席頒獎典禮，並約定疫情 後再見面。

該消息最早由網路媒體「深藍財經」報導，之後有數家較小媒體跟進，中共浙江省委機關報《浙江日報》旗下網路平台「天目新聞」是其中規模最大、較有可信力媒體。

該平台記者稱，阿里巴巴集團內部網路已經發文「臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了」。但尚無其他主流媒體跟進。

在馬雲消失的這段時間，也引起外媒議論猜測，有媒體以「下落不明」形容他的神隱。對於馬雲從消失到露面，有業界人士認為，當局對阿里巴巴集團的處罰落實了，因此馬雲終於可以露面了。但也有分析認為，中國對金融業務的整頓仍在進行，馬雲是否真的安全下莊，還需要觀察。

日前也有部落客發布影像，稱馬雲8日曾赴香港參加富商林建名告別式，但內容真偽難辨，考慮到疫情狀況和隔離措施，一般認為可信度不高。馬雲這次睽違多時再次露面，是透過視訊，而且沒有互動，僅是講話，也可能是預錄。

不過，和外媒猜測不同，不少分析家都認為，馬雲也有共產黨員身分，但是不論中央、浙江省都沒有紀律委員對其懲處或調查的公告，也沒有任何跡象顯示他人身自由受限制，更可能是保持低調，並與阿里巴巴、螞蟻集團適度切割。

日前人民銀行就透露，螞蟻已經成立工作組制定整改計畫，而馬雲在今天的談話影像中也強調「全身心投入教育公益」，似可佐證這種觀點。