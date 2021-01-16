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川普對中「最後一擊」小米進黑名單 分析：與華為不同

中國新聞組／北京16日電
中國手機製造商小米等9家公司被美國列入黑名單。（取材自彭博）
中國手機製造商小米等9家公司被美國列入黑名單。（取材自彭博）

美國國防部14日將9中企列入「與中國軍方相關」的黑名單中，包含手機製造商小米集團，小米集團昨發公告表示正評估影響。小米進黑名單讓人聯想到被美「壓著打」的華為，但有分析指出，這次清單僅禁止美國投資這些中企，未明確限制它們獲取設備技術，小米的命運或許不同於華為。

美國國防部14日在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中增列9家企業，其中包含小米集團、中微半導體設備、中國航空集團和中國商用飛機公司等。

小米集團昨天對此發公告強調並非中國軍方擁有、控制或關聯方，也不是美國國防授權法案（NDAA）下定義的中國軍方公司；公司一直堅持合法合規經營，服務和產品皆用於民用或商用。目前正在審閱該事件的潛在後果，將會適時發布進一步公告。公告並稱將採取合適的措施保護公司和股東的利益。

黑名單消息一出，觸發市場恐慌性拋售小米，在美國OTC市場，小米ADR股價瞬間暴跌14%，收盤跌幅縮窄至7.54%。小米15日早盤在港股跌幅也一度超過11%。大公報報導，小米突然被美國列入黑名單，觸發資金順勢沽貨獲利，市值蒸發近千億元。

報導引述海通國際發表研究報告分析認為，美國這次主要限制當地投資者投資小米，而非阻止美國供應商向小米供應產品，預料對小米運營不會造成影響。摩通則擔心可能觸發指數公司把小米剔出成份股之列，預料小米短期股價將受壓。

小米被列黑名單事件，讓外界聯想到被美連續制裁的華為。中央社報導，美國把華為列入「實體清單」等連串禁令，使華為幾乎不可能取得高階晶片，也限制了它高階智慧型手機等業務發展。

不過這次小米的處境不同。報導說，美這次主要是禁止美國企業或個人投資清單中的企業，要求投資人在今年11月11日前完全出售相關企業證券。由於清單未見相關企業能否繼續獲取美國技術、設備的明確要求，因此小米受影響程度可能無法與華為相提並論。

另一家在這次被列入黑名單的半導體設備商「中微半導體設備」則發布公告指，被列入清單「對本公司生產經營沒有實質影響」，並強調公司「和中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶提供產品」。

針對這次被外界形容為美國總統川普卸任前對中國「最後一擊」的措施，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，這是美國損人不利己的又一例證，中方將採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益及支持中國企業依法維護自身權益。

小米 美國 中國

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