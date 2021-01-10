推特、臉書等社媒紛封鎖川普 中國網民狂酸：來微博、TikTok

美國總統川普在推特和臉書的帳號被封鎖。(取材自白宮網站)

美國 總統川普 在推特和臉書的帳號先後被永久或暫時性封鎖，川普揚言要建立自己的平台發聲。消息傳到中國後，許多網民紛紛建議「來用微博」；中媒及網民並狂酸說，川普制裁的TikTok 還沒有封鎖他，「這就是中國的胸懷和氣度，請川建國同志連夜開個TikTok帳號吧」、「還可以上WeChat開個公眾號」。

南方+報導，近日美國國會事件後，川普多個社交媒體帳號遭平台封禁或設限，其中推特（Twitter）以川普帳號近期的推文恐涉及煽動暴力風險為由，將川普的推特帳號永久停用；臉書（Facebook）和Instagram也表示將持續封鎖川普的帳號直到1月20日權力交接完成為止，並不排除無限期凍結川普的帳號。

在推特宣布永久移除川普帳號後，川普在「總統川普」官方帳號回應稱，他一直在和其他網站進行談判，並研究在不久的將來建立自己平台的可能性，並強調「我們不會被沉默！」

報導指出，中國社交平台TikTok還沒有對川普進行封鎖。諷刺的是，川普政府一直在攻擊TikTok，表示其可能有國家安全方面的問題，儘管在美國擁有超過1億用戶的TikTok否認了這一指控，美國政府仍一直在打壓TikTok，並強迫其出售在美國的業務。

有網民因此調侃稱：「在美國社交媒體全部拋棄你時，中國的社交媒體依舊對你敞開懷抱，這就是中國的胸懷和氣度」。許多網民紛紛在微博上留言狂酸稱：「人還沒走呢茶就涼了」、「叫你封殺TikTok，現在連個說話的平台都沒有了」、「只剩TikTok還能用了，哈哈哈... 」、「不只TikTok，還有微博，歡迎川建國同志開通微博」、「川同志加入後，微博就能實現國際化了」。