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解放軍新箱式火箭炮亮相 300公里射程可達台灣

中國新聞組／北京6日電
新型箱式火箭炮亮相。（央視視頻截圖）
新型箱式火箭炮亮相。（央視視頻截圖）

在軍委主席習近平4日簽署「中央軍委2021年1號命令」後，解放軍各個集團開始演訓並展示各種新近列裝的武器。陸軍74集團軍某炮兵旅4日亮出新型箱式火箭炮，300公里的射程可覆蓋台灣絕大部分空軍聯隊基地。

觀察者網報導，在開訓動員大會上，該旅亮出了全新列裝的新型箱式火箭炮。新型箱式火箭炮使用的是300毫米火箭炮模組。新箱火採用了新的萬山特車底盤，比老式的PHL-03自行火箭炮更加緊湊，動力、傳動、訊息化程度和透過性也比老式火箭炮底盤更好。

新型箱型火箭炮可以搭載300毫米火箭炮模組，370毫米火箭炮模組或750毫米彈道飛彈模組，具備機動效能強，打擊精準度高，火力猛，訊息化程度高，操作簡單等優點。

總設計師湯祁忠曾表示，該武器系統的設計理念就是後台是專家型的，操作是傻瓜型的。裝一車彈十分鐘就可以完成操作，大大降低了使用的難度。

除了操作簡單以外，該武器系統遵從了低成本的設計理念，大大降低了生產、使用成本，成本是飛彈的三分之一。

新型箱式火箭炮射程可以達到300公里，打擊精度精準。解放軍陸軍炮兵旅可以覆蓋台灣絕大部分空軍聯隊所在基地。未來西藏軍區、72集團軍、新疆軍區也會列裝同樣的箱式火箭炮。

台灣 習近平 彈道飛彈

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