疫情影響 報告：英7成民眾對中印象差

BBC報導，一份報告顯示，疫情 影響下，英國 民眾對於中國 的印象急轉直下，持負面印象的達62%；68%的受訪英國人稱過去三年對中國印象惡化。在英國公眾輿論中，只對俄羅斯和北韓的印象差過中國。

據報導，該報告由中歐亞洲研究所（CEIAS）和英國皇家國際事務研究所（Chatham House）等機構發布。

這份報告名為「新冠時代英國輿論的中國印象」，報告來源於2020年9月到10月在歐洲13個國家進行的民意調查。參與調查的英國人對中國的觀點明顯更負面，超過62%的受訪英國人對中國的印象是「負面」或「非常負面」。這在歐洲13國中比例是最高的。

不僅如此，超過68%的受訪英國人表示，他們對於中國的印象在過去三年變差了。這一幅度也是歐洲13國中最高的。

報告作者之一、英國皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員夏添恩（Tim Summers）表示，2020年英國輿論對華明顯惡化，可能主要與新冠疫情有關。新冠病毒的英文單詞「COVID-19」是調查中與中國關聯度最高的詞。「其次，關於香港、新疆事態發展的負面報道也導致對中國看法的惡化，因此在英國有相當多的政治遊說團體主張對中國採取更加批評性的立場。」

報導分析，中國國家主席習近平上台後，中英關係似乎凖備好進入新一輪蜜月期。中國在2015年初推進「一帶一路」，對於這個野心勃勃的全球投資計畫，中國需要來自西方主要國家的背書。英國則希望重振北方經濟，亟需大量投資。在中英兩國的政治推力下，大批項目進行簽約。中英關係也被雙方定義為開啟了「黃金十年」。

但今年是「黃金十年」的第五年，兩國關係非但沒有改善，從民間輿論到政治姿態，都急劇惡化。

夏添恩曾任英國駐香港領事以及駐重慶總領事。在他看來，「英國已經調整了對中國的態度，這種調整大約在2017年或2018年就開始了，不過在2019年和2020年才變得更加明顯。在人權問題上和香港問題上，政府的立場更加鮮明。我預計這種情況會繼續下去，我們應該會看到2021年英國政府對華會更具批評性。雙邊關係可能會整體惡化。」

不過，上述報告也提到，在疫情打擊，以及脫歐等因素下，英國經濟恢復勢必需要中國。

夏添恩提醒，脫歐後英國整體外交政策還不明朗，但從優先與日本、美國，甚至越南達成貿易協議可以看出，中國不會成為英國政策的核心。但在氣候、健康和安全等全球議題上，中國和英國，有各自的長處，兩者都可以獲益於一段合作性的關係。