官媒刊外國政要確診名單 「中國領導人無人上榜？」

中國 官媒新華網23日公布一份「今年最沉重的一份名單」，列出今年因新型冠狀病毒確診、死亡和隔離的名人政要，並稱隨著時間推移，名單還將更長，同時暗諷這與執政能力有關。外媒報導，有中國網民質疑怎麼不把中國的名單也補充進去？有網民則認為，這種時刻，多一點同情心會好一點。

新華社的這篇文章是以「牛彈琴」公眾號為名發布，以法國總統馬克宏 於17日確診為開頭說，這個消息令人有一點震驚，「畢竟他是一個大國的總統」，而且馬克宏不是川普，他是戴口罩的模範領導人。但這同時也不令人意外，因為「那麼頻繁的國事會晤，西方人相對的寬鬆，最終的結果，其實也不難預料」。

文中並提及2日高齡94歲的法國前總統季斯卡因感染新冠病毒辭世，年輕如英國首相強生也曾被送到ICU急救後才逃過鬼門關。文章接著列出各國大批政要名流、演藝及體壇名人的確診、隔離名單，包括美國 總統川普夫婦、英國王儲查爾斯、巴西總統博索納羅、俄羅斯總理米舒斯京等人，並稱「這還是一個很不完全的名單，隨著時間的推移，這份名單還將更長更長」。

文章並說，這些名人政要擁有超過普通人的聲望、資源，但在病毒面前，他們也是普通人。文章並舉美國幾個與疫情相關的「世界第一」數據稱，「關鍵時刻，霹靂手段，才是菩薩心腸，更是執政能力啊」。

法廣、自由亞洲電台報導說，這份名單引起很多網民質疑名單有選擇性，在某種程度上似乎還有點幸災樂禍，並稱為什麼不把新冠病毒爆發地中國的名單補充進去？「中國的領導人沒有一個上榜，都健健康康，沒聽說有一個得新冠？是因為和老百姓隔離得遠遠的？」也有網民猜想，中國的領導人生病是機密，即使感染了也捂著不會讓外界知道。

有網民則說，在這個時刻還有些自媒體在嘲笑別國，怎麼會不激起世界的憤怒？