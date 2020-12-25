堅持訓練、學英語... 孫楊終於等到禁賽令翻盤

孫楊禁賽八年案出現轉機。（美聯社）

中國 泳將孫楊今年2月違抗藥檢遭國際體育仲裁法庭(CAS)判決禁賽8年，瑞士聯邦最高法院23日撤銷處分。雖還沒最終獲勝，但對孫楊來說，堅持有了回報。據了解，儘管孫楊不在國家隊集訓，但一直在浙江杭州堅持訓練。此外，孫楊還聘請老師教英語，雙管齊下備戰東京奧運 。中紀委也力挺孫楊，稱他在禁藥風波中受到「霸凌」。

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綜合媒體報導，瑞士聯邦最高法院23日決定撤銷裁定，讓孫楊極有希望參加明年舉行的東京奧運會。而孫楊藥檢一案，可以追溯到2018年，根據新浪網報導，爭議事件歷經842天。

●2018年／暴力抗檢鬧風波

9月4日晚，IDTM公司（國際泳聯授權的興奮劑檢測 機構）的檢測人員來到孫楊杭州的家中進行賽外藥檢。孫楊對檢查人員出示的資質證明存疑，因此這次檢查未完成執行。隨後IDTM向國際泳聯報告說「孫楊暴力抗檢」。

11月19日，國際泳聯就此事在瑞士洛桑舉行聽證會，孫楊和IDTM公司的證人接受詢問，聽證會長達13小時。

●2019年／世錦賽被拒合影

1月3日，國際泳聯裁決此次檢查無效，孫楊不存在興奮劑違規行為。

1月27日，媒體曝光了這場抗檢風波，稱孫楊的安保人員用錘子打碎已密封的血液樣本瓶，孫楊可能面臨終身禁賽。當晚，中國游泳協會聲明力挺孫楊，稱消息不符合事實。

3月12日，世界反興奮劑機構因不滿裁決結果，向國際體育仲裁法庭提出上訴。

7月末，孫楊參加了在南韓光州舉行的游泳世錦賽，奪得了男子200米和400米自由泳冠軍，但其他國選手拒絕與孫楊合影，引起軒然大波。

8月27日，孫楊首次正面回應這場藥檢風波，表示自己多年來每一次的檢測都嚴格遵守國際反興奮劑機構的規定，積極配合檢測官的工作。此次風波給他帶來了巨大的困擾。

11月15日，備受矚目的「世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案」的聽證會在瑞士舉行，長達十小時。

●2020年／禁賽令罕翻盤

1月中旬，孫楊接連參加國際泳聯冠軍系列賽深圳站和北京站，在五天內連奪三冠。談到自己的新年願望，孫楊說：「我的願望就是在奧運會繼續站上最高領獎台，捍衛自己的榮譽！」

2月26日，美聯社消息，來自瑞士最高法院的文件顯示，國際泳聯一直致力於孫楊免遭處罰。

2月28日，國際體育仲裁法庭公布「世界反興奮劑機構（WADA）訴孫楊和國際泳聯案聽證會」的裁決書，孫楊被禁賽八年，即日起生效。

5月4日，據外媒報導，在上訴截止日期的最後時刻，孫楊就2月28日被CAS禁賽8年的裁決，正式向瑞士聯邦法院提起上訴。

12月24日，瑞士聯邦最高法院扭轉孫揚的八年禁賽令，裁定此案二次送回CAS。

另據澎湃新聞網報導，世界反興奮劑機構（WADA）對禁賽令被推翻發表聲明稱，已得知瑞士聯邦法院支持孫楊對CAS判決的改判請求，會積極採取行動，在案件回到國際體育仲裁法庭後，繼續陳述其立場。

中紀委網站24日則發表文章力挺孫楊，強調禁藥事件背後，是IDTM沒有遵守規則，「孫楊沒有違反國際泳聯反興奮劑規則第2.3條或2.5條規定……IDTM執行的所謂的規則，實際是單方制定並強制運動員無條件接受的『霸王條款』」。