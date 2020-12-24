世衛將赴武漢病毒所查毒源 石正麗「歡迎任何形式訪問」

石正麗在武漢病毒研究所的P4實驗室。（Getty Images )

世界衛生組織明年1月將前往中國 調查新型冠狀病毒疫情 源頭。曾被質疑外洩病毒的武漢 病毒所研究員石正麗接受BBC訪問表示，她願意接受「任何形式的訪問」來排除這種可能性，但她不能決定具體方案。報導並稱，BBC記者在前往一座曾造成三名工人死亡的雲南廢棄銅礦採訪時，數度遭到中國官方和便衣警察的跟監。

世界衛生組織（WHO）率領的國際團隊明年1月將前往武漢等地，調查新冠病毒疫情源頭。此前，曾有多種說法揣測因武漢病毒所外洩新冠病毒而引發疫情，遭到中國當局駁斥。英國廣播公司（BBC）透過電子郵件訪問石正麗，她表示，對於世衛專家來實驗室調查，「我和世衛專家溝通過兩次」，「我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。」

報導並指出，外界除質疑新冠病毒可能來自武漢病毒研究所外，還有一種推論，就是2012年，雲南一座銅礦裡有六名銅礦工人感染了一種神祕的疾病，造成其中三名工人死亡，疑似新冠病毒的起源。其中並有一篇昆明醫科大學學生的論文也提出了類似質疑。

對此，石正麗在看完這篇論文後說，「陳述語句不通，結論既沒有依據、又沒有邏輯，居然被陰謀論者拿來質疑我。換做您，您會怎麼做？」她反問BBC記者。至於外界質疑為何武漢病毒所的蝙蝠源和鼠源病毒病原數據庫突然下線，她說，這是由於武漢病毒所網站遭到攻擊，「病毒序列信息也會保留在（美國運營的）GenBank的數據庫，是完全透明的，沒有什麼隱藏的。」

石正麗並在郵件中說，她從事蝙蝠冠狀病毒研究15年，對它們的了解也只有一點點，「在自然界存在的無數的微生物面前，我們人類是很渺小的。」

報導並稱，採訪完石正麗後，BBC接到來自武漢病毒所宣傳辦的電話稱，石正麗是以個人身分發言，她的回答未獲該機構批准。報導並指BBC拒絶了提前向宣傳辦發送這篇報導以供查閲的要求。

BBC記者並實地前往前述位於雲南省大山深處的廢棄銅礦，報導指出，途中有便衣警察和其他官員開著沒有標識的汽車，在狹窄崎嶇的道路上跟著他們走了好幾英里；他們在路上還發現了一些障礙，包括一輛「拋錨」的卡車。當地檢查站的人並說，他們的工作便是要將BBC記者拒之門外。回程時BBC記者並因此被困在田野裡一個多小時，最後被迫前往機場。