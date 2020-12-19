突破美封鎖!中歐投資協定 可望年底簽署

習近平9月中旬參加中歐視訊峰會時發表講話。右上起順時針分別為德國總理梅克爾、歐盟委員會主席馮德萊恩，以及歐洲理事會主席米歇爾。 (新華社資料照片)

就在美中持續交惡、歐美關係陷入停滯之際，北京突破美國封鎖，可望於今年底前與歐盟 簽署中歐投資 協定，雙方將互開放更多的市場與放寬投資限制。與歐盟的重大外交突破釋放出的政治訊號極具意義，對於與美國撕破臉的北京來說，「將是一個巨大的勝利」。

南華早報報導，北京同意向歐盟企業開放更多的市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。作為回報，歐盟放寬中國 投資其可再生能源市場的限制。

歐盟委員會發言人說，「中歐投資談判十分激烈。在許多領域都取得了進展。仍有一些重要的懸而未決的事情，本周談判仍在繼續」。

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏都同意繼續與中國展開貿易談判，27個歐盟成員國代表18日共商這份中歐雙邊投資協定。

自由亞洲電台報導，近期由於新冠疫情、南海衝突及新疆、香港等人權問題而變得緊張的中歐關係，似乎會因這一項貿易協定而出現緩解。

德國明斯特大學政治學博士彭濤說，縱使歐洲國家近年來對中國的立場越趨強硬，但始終無法放棄中國市場。主流來看，對中國批評是增加了，但有些不願意跟中國公開對抗，「價值觀上不應該跟中國妥協，但經濟上擺脫不了對中國的依賴」。

彭濤表示，無論最後中國和歐洲是否簽署協議，此舉向美國釋放出的政治訊號更具意義。

旅美政治經濟分析人士秦鵬認為，在全球經濟政治秩序以美國為核心的大環境下，中國也似乎「高興得太早」。中國實際上每年增加的外匯儲備主要來自於和美國的貿易，而不是來自歐盟及其他國家，他肯定的表示「美中貿易不會脫鉤」。

但是這份中歐投資協定的推動，恐怕打擊拜登政府借助恢復跨大西洋夥伴關係以抗衡中國野心的意願。然而，歐盟一名外交人士強調，與中國的協議不會阻礙歐美尋求建立更緊密的夥伴關係。

中國外交部發言人汪文斌18日表示，今年中歐克服疫情影響，共舉行了10輪投資協定談判並取得重要進展。雙方已進行了7年、35輪談判。雙方尚未解決的問題，包括要求中國遵守國際協定規定的勞工權益。