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「在美國有老朋友」翟東升談話視頻…在美成「威脅論」

中國新聞組／北京12日電
中國的智囊學者，北京人民大學國際關係學院副院長翟東升在視頻中談到中國對美國權力精英的影響。（視頻截圖）
中國的智囊學者，北京人民大學國際關係學院副院長翟東升在視頻中談到中國對美國權力精英的影響。（視頻截圖）

北京人民大學國際關係學院副院長翟東升一段演說的視頻近日在美國流傳，視頻中，翟東升在談中國對美國權力菁英的影響，並稱中國在美國權力核心圈中「有我們的老朋友」。這一段話被部分人解讀為中國對美國「威脅」的鐵證，就連美國總統川普也轉發。

據BBC報導，翟東升的講話視頻被「出口」到美國，就連美國福斯新聞網（Fox News）也報導，福斯主持人卡爾森（Tucker Carlson）指，這一段視頻就是中國影響美國政治精英的「鐵證」，而川普上台制止了上述「勾結」。

報導指，翟東升視頻錄製於今年11月的一場演講，當時他談到中國通過美國商界影響美國政府，並說在川普上任前，20多年間中美之間各種問題都能搞得定，例如1993年發生的銀河號事件，1999年美國轟炸中國在南聯盟使館，以及2001年南海撞機事件。這些事情都能在「兩個月之內搞定，……就是因為咱們上邊有人。」

福斯的卡爾森在報導該視頻時，還說翟東升暗示拜登的兒子杭特（Hunter Biden）與中共有商業交易，隨後並採訪了拜登兒子的前合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）。鮑布林斯基稱，拜登入主白宮後「會受到中共影響」。

「北京之春」主編：翟誇大了

報導稱，最早將這一段是頻傳入美國的流亡活動人士和自媒體記者曾錚（Jennifer Zeng）表示，視頻揭露了美國大選政治的醜聞，而美國公眾對中共缺乏認識。「把翟東升的講話原樣不動翻譯給美國人和西方世界看，讓他們了解真實的中共」。

來源：YouTube

不過，也有人對該視頻持不同意見。美國雜誌「北京之春」主編胡平在推特上表示，翟東升的談話並不是什麼驚人的大秘密，他認為翟誇大其詞，中國並沒有那麼大的本事收買美國政治菁英。

報導稱，中國的一些智庫學者不願意對媒體公開評論翟東升的講話風波，但有人私下說翟東升講話不小心，中國有一些學者喜歡發表聳人聽聞的言論吸引眼球。

還有人說，翟東升不過是談到了美國的政治的游說現象，這在華盛頓各司空見慣。

報導指，該視頻在歐美媒體被報導，大多強調這位中國教授在「誇口」說中國在美國高層有人。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）在福斯新聞訪問中表示，「情報不會撒謊，中國是美國的最大威脅」。之前他還說，中國情報人員已經盯上了當選總統拜登的身邊人。

福斯新聞稱，這段視頻後來在中國的微博上被刪除；曾錚在YouTube上傳的視頻也被以版權為由刪除，曾錚還稱有人對她發出死亡威脅。

影片來源：世界新聞網

美國 中國 拜登

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