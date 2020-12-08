中國外交部長王毅喊話：中美關係「再出發」 任何問題都可談

中國外交部長王毅7日在北京同美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視頻交流。(新華社)

繼中國 駐美大使崔天凱向美方新政府釋放友好訊息後，中國外長王毅 7日也向美方喊話，並提出中美關係「再出發」建議，指中美應加強溝通，開啟各層級對話，「任何問題都可以拿到桌面上來談」；同時，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

據中國外交部官網，王毅7日在北京與美中貿易全國委員會董事會代表團視訊交流。他重申中國國家主席習近平給美國 總統當選人拜登的賀電內容稱，「希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。」

王毅強調，當務之急是，雙方應排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。他還就推動中美關係「再出發」提出五點建議：端正戰略認知、加強溝通對話、拓展互利合作、管控矛盾分歧、改善民意氛圍。

王毅強調，中美應開啟各層級對話，既可就戰略性、全局性、長期性問題進行溝通，也可就具體問題展開磋商，尋求突破和解決。雙方可以梳理形成對話、合作、管控分歧三份清單，為從整體上釐清、維護和發展中美關係提供更清晰的脈絡。

在拓展合作部分，王毅提出，雙方可就防疫抗疫開展合作；可加強經貿領域合作，重啟宏觀經濟政策對話與協調；可就應對氣候變化、發展新能源開展合作；雙方應推進在兩軍、執法、禁毒、網路安全等領域交流，加強在發展減貧、反恐、防擴散等重大全球性挑戰和地區熱點問題上的協調；還可在聯合國、世界衛生組織、20國集團、亞太經合組織等多邊框架內加強合作。

在管控分歧部分，王毅稱，關鍵是要相互尊重。「中國不干涉美國的內政，不對外輸出發展模式，不搞意識形態的對抗；美方也應遵守國際關係準則，不動輒插手中國的內部事務」。對於認知不同出現的分歧，要通過積極溝通尋求並擴大共識。對於一時解決不了的問題，要本著建設性態度加以管控，避免激化升級影響中美關係大局。

王毅還提出，中美雙方應當支持鼓勵兩國立法機構、地方、工商界、智庫、院校、媒體、青年之間加強友好交往，加深相互瞭解，厚植兩國關係的社會民意基礎。