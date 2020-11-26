TikTok剝離在美業務再獲延7天 FCC駁回中興上訴

字節跳動是TikTok的母公司。（路透）

路透報導，一份法律文書顯示，川普政府在本周三同意將TikTok 剝離在美業務的期限再次延長七天，在此之前，該行政令責令TikTok母公司字節跳動出售這款短視頻App。另外，美國 聯邦通訊委員會（FCC）24日已駁回中興通訊的上訴，維持該間中資企業危及國家安全的決定不變。

環球網引述報導指出，此前，針對8月頒布的行政令，川普政府已給予字節跳動15天的延期，直至本周五到期。TikTok方面表示，該行政令的最新期限為12月4日。在美國政府的壓力之下，字節跳動為敲定與沃爾瑪和甲骨文的交易以將TikTok美國資產轉移到新的實體中，已經進行了數月的談判。

美國財政部未在周三立即發表評論。

知情人士表示，字節跳動已經提交了一份旨在解決美國政府安全顧慮的新提案。該公司曾於11月10日披露，此前已提交了四份提案，包括11月的一份提案，該提案試圖通過「創建一個新實體，由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動美國投資人全資擁有，負責處理TikTok的美國用戶數據和內容審核」以解決美方顧慮。

據TikTok此前起訴書，TikTok在11月提交的實際是一份美國「代運營」方案，但沒有被美國方面接受。據了解，在11月10日TikTok再度起訴美國政府後，雙方又重新回到了「代運營」方案的談判。

此外，香港經濟日報引述路透報導，FCC在6月裁定中國的華為 和中興通訊，對美國通訊網絡存在危及國家安全威脅，且禁止美國企業利用一項83億美元的政府資金從這些公司購買設備。對此，華為與中興提出上訴。

FCC上周表示，將對華為的請求作出回應的期限延長至12月11日，「以便充分考慮數量眾多的記錄。」

報導指出，FCC將於12月10日決定是否要求美國電訊商移除及替換危及國家安全的設備。FCC主席Ajit Pai上周又表示，將於當天決定兩項涉及國家安全的事宜。