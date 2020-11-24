雙航母出動 山東艦可能南下海南三亞基地

中國首艘自製航母山東艦21日離開遼寧大連造船廠碼頭。(新華社資料照片)

中國 首艘自製航母山東艦21日離開遼寧大連造船廠碼頭，這是本年度第三次出海。海外商業衛星圖顯示，該艦目前正位於黃海北部海域。香港 文匯網報導，山東艦在出海接收艦載機後，將南下抵達海南三亞基地，做好穩定南海周邊局勢的準備。

而遼寧艦在數天之前也離開山東青島基地。目前，中國官方尚未披露兩艘航母此次出海的具體任務。

報導稱，自17日中午開始，山東艦掛出代表字母 B的信號旗，顯示在裝卸危險貨物。每次出海試航前，山東艦裝載燃油時均曾掛出該旗。

遼寧海事局本月16日發布0263號航警，11月17日下午6時至25日下午6時在渤海有軍事任務。20日發布的0272號遼航警，則顯示11月21日零時至12月6日8時在黃海北部海域執行軍事任務。

據報導，央視軍事日前披露，山東艦交接入列10個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已圓滿完成例行訓練和海上試驗，有效檢驗武器裝備性能。海軍山東艦艦長來奕軍表示，入列以來，山東艦聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練。

值得注意的是，在艦長來奕軍露面一周後，山東艦再次出現在官媒報導中，此次受訪對象變為政委宋文君。去年12月山東艦入列時，該艦政委由龐建宏大校擔任，自龐建宏8月晉陞為少將軍銜後，官媒鮮有其報導。

軍事分析家認為，山東艦此前已宣布完成系列訓練測試並形成戰鬥力，又經過重大人員調整後，有很大機率將會南下，隨時做好穩定南海周邊局勢的準備。

此外，報導指出，近日，海軍首批生長模式培養的艦載戰鬥機飛行員通過航母資質認證，創造單批認證人數最多、平均年齡最小、飛行時間最少、認證周期最短的歷史性突破。