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加拿大邊境官作證 否認按FBI指示逮孟晚舟

中國新聞組／北京19日電
加拿大法庭16日起恢復審理孟晚舟案。圖為孟晚舟17日前往法庭。(美聯社)
加拿大法庭16日起恢復審理孟晚舟案。圖為孟晚舟17日前往法庭。(美聯社)

加拿大法庭16日恢復審理華為首席財務官孟晚舟引渡案，在涉嫌把孟的電子設備密碼交給美國聯邦調查局（FBI）的「關鍵證人」、加拿大退休警官Ben Chang拒絕出庭後，一名加拿大邊境官員Sanjit Dhillon17日在庭審中作證稱，他在參與孟晚舟2018年被捕前的調查時，並未接受來自FBI的指示。

本報系聯合報報導，對於Ben Chang拒絕出庭作證，中國外交部18日對此表示，加方這種欲蓋彌彰的做法，只會讓更多人心生疑慮，同時更加清醒地看清楚孟晚舟事件的政治本質。

另據路透報導，Sanjit Dhillon17日在孟晚舟引渡案的庭審中作證稱，他在參與孟晚舟2018年被捕前的調查時並未接受來自FBI的指示。孟晚舟的律師團隊認為，美國和加拿大當局根據美方發出的逮捕證在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟前進行了不合法的協作，因此對她的引渡無效。

報導指出，Sanjit Dhillon的證詞是當日庭審交叉質詢中證言的一部分。

報導稱，在孟晚舟的辯護律師Mona Duckett的質詢下，Dhillon告訴法庭，他知道FBI發給CBSA（加拿大邊境服務署）的電子郵件，詢問有關對孟的審訊信息。但是，Dhillon沒有回憶這些電子郵件的細節。他說他之所以被包括在電子郵件鏈中，是因為他當時是值班主管。但加拿大方面並沒有因此採取任何措施。

報導表示，引渡聽證會定於2021年4月結束，不過上訴可能會使該案拖上數年。

孟晚舟 加拿大 FBI

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