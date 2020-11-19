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澳媒：中官員列清單 「威脅」澳別把中國當敵人

中國新聞組／北京19日電
中澳緊張關係近期更加升溫。(路透資料照片)
中澳緊張關係近期更加升溫。(路透資料照片)

澳洲媒體近日稱收到一份列有14項中澳爭議的中國官方文件，中方官員就此建議，如果澳洲放棄清單上的政策，「將有利於營造更好的氛圍」。一名受訪中國官員更稱：「中國現在很生氣。如果你們把中國當作敵人，那中國就會變成敵人。」此舉被視為中國最新的威脅。

觀察者網報導，11月18日，雪梨晨鋒報稱收到了上述文件，還有一名中國官員匿名給出了上述表態。在澳媒看來，這份文件比中方發表的任何公開聲明都「更進一步」。

報導引述雪梨晨鋒報稱，中方對澳洲政府發出不同尋常的抨擊，在文件中指責其「毒害雙邊關係」。中國駐坎培拉大使館將列有14項爭端的文件發給了澳洲第九新聞（Nine News）、雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）和世紀報（The Age）。

報導指出，這份文件指責莫里森政府企圖「徹底破壞」維多利亞州的「一帶一路」協議，並就澳洲某些媒體對中國的「不友好或敵對」報導譴責坎培拉。

另外還涉及：澳政府資助澳洲戰略政策研究所的「反華」研究；突襲中國記者和吊銷學者簽證；在多邊論壇上「帶頭」炒作涉台、涉港、涉疆等中國事務；煽動對新冠疫情起源展開所謂獨立調查；在2018年就禁止華為5G；阻礙10項涉及基礎設施、農業和畜牧業的中國外商投資交易；橫加干涉南海問題；在沒有證據的情況下指責中國實施網絡攻擊；以及澳議員對華人或亞洲人進行種族主義攻擊。

與此同時，該名中國政府官員17日在坎培拉接受記者訪問時說：「中國現在很生氣。如果你們把中國當作敵人，那中國就會變成敵人。」

中方官員就此建議：如果澳洲放棄清單上的政策，「將有利於營造更好的氛圍」。而這在澳媒眼中，甚至被形容為「威脅」。

而對於莫里森政府希望能與中方通話，該中國官員還說：「中國為什麼要在乎澳洲？」在「糟糕的氛圍」之下，通電話將是「毫無意義的」。

中國 澳洲 一帶一路

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