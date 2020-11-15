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1天5地驗出病毒 中國暫停20國冷鏈品進口

中國新聞組╱北京15日電
北京啟用冷鏈食品追溯平台，對進口冷藏冷凍肉類、水產品需上傳追溯數據，並落實電子追溯碼才可銷售。（新華社）
北京啟用冷鏈食品追溯平台，對進口冷藏冷凍肉類、水產品需上傳追溯數據，並落實電子追溯碼才可銷售。（新華社）

自13日起，中國山東、湖北、福建、甘肅、河南等5地24小時內通報，在冷鏈貨品發現2019冠狀病毒核酸陽性，涉及的海鮮、肉類等，部分流入市面。海關總署目前已暫停20個國家99家生產企業產品進口。

自今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等10多省，都在進口冷鏈食品或外包裝檢出病毒。

綜合媒體報導，多地檢出核酸陽性的貨品，運輸過程均曾途經山東冷鏈。

據報導，湖北武漢昨天通報，12日從山東青島黃島海關入關的巴西進口冷鏈去骨牛肉臀腰肉心外包裝樣本上，檢出病毒核酸陽性。據消息，這批進口產品共27噸，1006箱，8月7日在青島黃島海關入關，存於青島潤渤冷庫，8月15日出庫，8月17日抵達武漢後一直儲存於中食冷庫，未流入市場。

甘肅蘭州市13日在對城關區焦家灣冷鏈廠進口食品抽樣檢測時，發現從天津海關的進口冷鏈蝦內包裝樣本有一份檢測結果呈陽性。冷鏈廠已暫時關閉，已售部分產品去向查明，涉及人員正受核酸採樣，全市所有進口冷鏈食品將大排查。

河南鄭州市13日也在一批產地為阿根廷的冷鏈豬肉外包裝抽檢標本中，檢出病毒核酸陽性。這批冷鏈豬肉共24噸，11日從青島黃島區巴龍冷庫由貨車發出，12日中午抵達鄭州萬邦市場，從15份外包裝標本中檢測出5份陽性，因及時檢測和封存，該批貨物沒有流入市場。

山東省濟南市衛生健康委員會昨日上午也在官網通報，濟南市疾控中心在蓋世物流園區冷庫貯存的進口冷鏈食品及包裝標本中檢測出2019冠狀病毒核酸陽性。自8月以來，山東省已成為中國進口冷鏈食品檢出2019冠狀病毒核酸陽性最多的省分。

由於進口冷鏈食物頻驗出新冠病毒，福建省昨日發布緊急通知，無核酸證明進口的冷鏈食品不得上市。

疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日表示，新冠病毒可在冷鏈運輸存活好幾周。如果是在疫情高發地區汙染的物品，包括食品或外包裝，經冷鏈運輸，可把病毒帶到非疫區，從而引起接觸傳播。

上海疾控中心工作人員加強進口冷鏈食品監管。(中新社)
上海疾控中心工作人員加強進口冷鏈食品監管。(中新社)

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