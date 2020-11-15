中試射「航母殺手」 退役高官：美氣急敗壞來「交涉」

中央電視台此前曾在軍事頻道公開被稱為「航母殺手」的東風21D反艦彈道導彈部隊的訓練情況。（取自央視畫面）

中國 今年8月底成功試射有「航母殺手」之稱的「東風21D」以及「東風26B」中程導彈，南華早報報導稱，解放軍一名退役高官透露，試射的目的是在「警告美國 ，不要冒任何軍事風險」，這是「中美對抗的底線」。這名高官並說，發射成功後不久，美軍就氣急敗壞的來向中方「交涉」。

自由亞洲電台引述南華早報報導，這名解放軍退役高官表示，就在美國航母編隊進入南中國海水域的幾天後，中國分別從浙江省、青海省試射了「東風21D」以及「東風26B」，兩枚都擊中了數千公里外西沙海域的移動靶船目標。據了解，這名高官是中國空軍退役大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗。

根據時間點和發言內容，這段談話應是王湘穗在參加今年10月23日至10月26日舉行的「2020秋季莫干山會議」時所說，王湘穗當時在會中談及中美關係的走向，他的發言近日出現在互聯網上。王湘穗在會中說，中國成功試射「東風21D」以及「東風26B」是「明晰的傳遞了信號給美國，不要進行軍事冒險。所以說這一段時間比較安穩」。

王湘穗並表示，在成功試射不久後，美國駐日內瓦的一名軍方代表就「氣急敗壞」地表態稱「中國人有沒有考慮，如果你們殺死航母上數千美國士兵會導致什麼樣的政治後果？」。王湘穗說，美方認為中國試射是在示強，「但是中國為什麼要示強？是因為美國挑釁在先」。

今年8月底，美國國防部 曾公開批評中國在南海水域試射導彈，認此舉破壞了中國2002年做出的避免南海軍事化的承諾。當時中國國防部的回應是「演習行動不針對任何國家」。

一位中方軍事評論員說，「此次試射證實中國的導彈確實對美國軍艦構成了威脅」。新加坡南洋理工大學國際政治學者拉斯卡（Michael Raska）也表示，中國已經研發出能削弱美國傳統軍事霸權的先進武器系統，「對於美國而言，現在的關鍵就是要維持長期的威懾能力，同時又要能緩和風險」。