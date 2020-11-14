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馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

中國新聞組／北京14日電
螞蟻集團創辦人馬雲傳出演說惹怒高層，導致集團籌備已久的公開募股遭硬生生喊停。（取材自中國經營網）
螞蟻集團創辦人馬雲傳出演說惹怒高層，導致集團籌備已久的公開募股遭硬生生喊停。（取材自中國經營網）

在螞蟻集團創辦人馬雲的演講惹怒高層後，國家主席習近平親自做出決定，終止螞蟻集團首次公開募股（IPO）之路。螞蟻集團IPO急踩煞車，也是馬雲與北京當局多年來緊張關係的結果；北京對馬雲的影響力及螞蟻集團的迅速成長，都感到不安。

華爾街日報報導，知情人士透露，在螞蟻集團IPO的幾天前，馬雲在上海外灘金融峰會演講時說，政府日益嚴格的監管阻礙科技發展。北京一些官員認為，馬雲這麼做是要提升自己的形象，卻損害監管機構的形象。

報導引述知情官員指出，習近平讀了有關馬雲這次講話的報告，與其他高層都感到憤怒。習近平命令監管機關展開調查，並幾乎封死螞蟻集團的IPO之路。

聯合早報消息稱，馬雲10月底發言前，曾有人勸其放軟語氣，但他仍堅持要暢所欲言，結果激怒中共高層，螞蟻集團的上市也就此叫停。 接近馬雲的消息人士說，「馬雲就是馬雲，他只想說出自己的想法。」

知情官員說，在習近平決定喊停螞蟻集團IPO後，副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會，決定「將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁」，官員說，這個決定完全是針對螞蟻集團而來。

華爾街日報引述中共高層官員說，「習近平不在乎你有沒有上富豪榜，他在乎的是你富了之後做了什麼，你的利益是不是符合國家利益」。官員透露，監管部門一直都想約束螞蟻集團，但先前約束的努力遭遇螞蟻集團投資者的強烈抵制，反映馬雲曾取得政商界一些高層人士的支持。

習近平愈來愈無法容忍資本和影響力不斷壯大的大型民營企業，這些民企被認為會威脅到習近平的統治地位，在中共黨內，一些派系也認為這些大型民企威脅到他們追求的穩定局面。

在2015年中國股市崩盤，考驗中共對經濟的掌控程度後，習近平尋求全面收緊金融監管，同時也意識到，螞蟻集團這類公司也能帶來好處。多年來，馬雲就在習近平兩個看似矛盾的目標之間尋求發展，這兩個目標分別是鼓勵金融創新，以及在掌控市場力量之際，又開放市場以推動成長。

馬雲遭約談後，螞蟻金服在上海、香港上市計畫也喊卡。（取材自馬雲微博）
馬雲遭約談後，螞蟻金服在上海、香港上市計畫也喊卡。（取材自馬雲微博）
2015年9月中國國家主席習近平（前）訪美時，阿里巴巴創始人馬雲（右）隨行。訪美...
2015年9月中國國家主席習近平（前）訪美時，阿里巴巴創始人馬雲（右）隨行。訪美期間，習出席第八屆中美網際網路論壇。圖為習與馬雲等網路企業家握手。（路透）

馬雲 習近平 中共

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