Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

美國總統大選 大局已定，外界猜測未來中美兩國關係發展，而此時網上也流傳一個段子，稱北京 紫禁城早已預言白登 將贏得大選，因為紫禁城的英文（Forbidden City）聽上去就像是「親白登」（For Biden）的城市。

中時報導，網友發揮頗具巧思的創意，以白登（Joe Biden）為發想。稱「紫禁城」的英文是「Forbidden City」，意思是禁止的城市；而把Forbidden拆開來，變成「For Bidden」，和白登的姓氏只差一個d，組合起來變成「For Biden City」！

報導稱，1420年落成的紫禁城，在近代被賦予英文名後，竟巧妙地和2020年的美國總統大選扯上關係，這「神預言」被網友瘋傳，大推這串說文解字很有想像空間。

美國總統川普執政四年，近來與北京政府關係惡劣，一般認為，白登若勝出，可望改善美、中雙邊關係。網友甚至幫「For Biden City」下了一段註解：中國將為知名地標（紫禁城）更名，對於白登贏得這場選舉表示歡迎。

除了網友熱烈討論，媒體報導，中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進也在自己推特「預測」中美關係，稱假如白登當選，他深信中美關係將會正常化，因為北京是「親白登」（For Biden）的城市，諧音英文紫禁城（Forbidden City）。